高校发布防控工作指南 疫情解除前进校人员测体温

日前，北京青年报记者从北京市教委获悉，结合北京市高校实际，市教委出台了《北京高校疫情防控工作指南（第一版）》。指南中明确提出，在疫情解除前，对进入学校的所有人员进行体温监测。在校人员必须按要求佩戴口罩。

指南中提出，学校成立由党政一把手任组长、各二级部门（含院系）主要负责人组成的防控领导小组，并组建相应专项小组，统筹指导全校做好疫情防控工作，确保组织领导到位、人员力量到位、制度保障到位，确保统一领导、统一指挥、统一行动。

启动联防联控机制，进一步密切校内各部门各单位之间、学校与属地社区，特别是医疗卫生机构之间、学校与学生家长之间的沟通联系，切实履行部门（含院系）责任、单位责任、个人责任，全面落实早发现、早报告、早隔离、早治疗等要求。

指南还提到，要规范完善疫情防控工作措施，根据市政府关于推迟开学等相关工作要求，通过切实有效措施，引导外地师生不提前返校。严格管理校园，对进出校门人员进行身份识别和登记，做好相关监测。在疫情解除前，对进入学校的所有人员进行体温监测。及时了解、掌握在校师生每日健康状况。在校人员必须按要求佩戴口罩。尽量减少在校人员流动，提倡弹性工作制、鼓励开发线上课程，停止举办不必要的各种聚集性活动。科学合理控制学校公共场所的人流规模和密度。

学校公共服务岗位工作人员防护措施标准要进一步明确，必须佩戴口罩，做好个人卫生防护。有条件的学校可在校园人员密集场所和公共场所入口处采取体温监测措施，严格执行体温筛查制度。（武文娟）