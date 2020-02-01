北京地坛医院院长李昂：北京90%以上新型肺炎确诊病例是轻症

1月30日下午，北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发从地坛医院出院。北京青年报记者了解到，王广发作为国家卫生健康委专家组成员赴武汉考察指导时染病，为国内首位确诊感染新型冠状病毒肺炎的专家组成员。

据主治大夫、北京地坛医院感染二科主任医师徐艳利介绍，王广发于1月8日前往武汉指导工作，1月16日返回北京，当天夜里就出现了发热、肌肉酸痛、寒战、流鼻涕、咽痛等症状。1月21日，西城区疾控中心回报痰和咽拭子标本初筛均为新型冠状病毒检测阳性，后转入北京地坛医院感染二科住院治疗。“入院时，王广发的体温为37.7℃，有发热症状。我们按照《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》，给予对症治疗。目前，王广发体温连续6天正常，无呼吸道症状，两次呼吸道标本新型冠状病毒核酸阴性，符合出院标准，1月30康复出院”。

首都医科大学附属北京地坛医院院长李昂在接受采访时透露，王广发属于轻症病例，北京已确诊的新型冠状病毒感染的肺炎病例中，轻症病例占比超过90%。

李昂提醒北京市民，虽然居家相对安全，但也要注意在穿衣充足的情况下，尽量开窗通风。同时，市民在佩戴口罩的同时，要注意勤洗手，保证双手卫生。此外，李昂呼吁广大市民要理性看待新型冠状病毒感染的肺炎。

“目前北京市民感到恐慌，全国人民都在恐慌，有些是没有必要的。”李昂说，有些人高烧一个星期也不敢去医院，延误了治疗时机；有些人稍微有一点咳嗽、感冒，就认为自己得了肺炎，跑到医院就诊，这些都是由于恐慌情绪造成的负面影响。（王斌）