李克强主持会议部署错峰返程和疫情防控

原标题：部署春节后错峰返程加强疫情防控工作

1月31日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，春节假期即将结束，有序做好返程人员疫情防控极为重要。各地区各部门要认真贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的一系列重要指示精神，按照中央应对疫情工作领导小组的部署，周密做好人员错峰返程和疫情防控，坚决防止疫情进一步蔓延。

一是分类指导实施错峰返程。同意湖北省将春节假期适当延长，目前人在湖北、工作在外地的人员同样延长假期，暂不返回工作地，以利于疫情防控。湖北省要做好市场供应和保障居民基本生活等工作。新增确诊病例数量增长快或隐患大地区，履行法定程序后可采取推迟开工开业开课等必要措施。疫情防控急需的医疗物资、群众基本生活保障行业，要抓紧组织复工。高等学校要执行延迟开学规定，分学校、分地区错峰安排返校。党政机关事业单位人员按规定及时返岗。

二是做好运输组织保障工作。保障正常交通秩序，做好重点群体运输。对具有一定数量规模的重点人群，有条件的可组织集中运送直达目的地。车站、机场、港口要配合地方对旅客测量体温。做好交通场所和公共交通工具卫生管理。

三是做好在途疫情防控。乘坐公共交通工具要按规定做好防护。封闭交通工具要尽可能预留必要区域供途中留观使用。

四是强化重点地区人员流动防控。对在湖北保障公共事业运行、疫情防控、群众生活以及重要国计民生相关企业等方面工作的外省人员，需返回湖北的，由湖北省与交通部门衔接安排专门通道组织返岗，并做好健康防护。

五是各省级党委政府要做好组织领导，发挥基层属地管理作用，保证运输、防疫等每个环节都有专人负责。

会议强调，做好保障供应工作是防控疫情必要条件。对防护服等医疗物资要加强全国统一组织生产、调度和分配，优先保障武汉等重点地区需求；对国家统一调度的，任何地方不得截留。要公开透明、及时准确发布疫情和防控信息，不得瞒报、漏报。

会议要求，国务院联防联控机制要在中央应对疫情工作领导小组的领导下，指导各地各单位周密做好节后错峰返程工作，同时协调督促地方做好医疗物资、蔬菜等生活必需品保供。加强与国际社会合作。要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，完善和落实防控措施，坚决打赢疫情防控阻击战。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

(责编：董童、杨迪)