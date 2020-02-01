国家卫生健康委：截至1月31日24时新增确诊病例2102例，累计治愈出院病例243例

人民网北京2月1日电（董童）国家卫生健康委于2月1日在官网发布的《截至1月31日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，1月31日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2102例，新增重症病例268例，新增死亡病例46例（湖北省45例、重庆市1例），新增治愈出院病例72例，新增疑似病例5019例。

情况显示，截至1月31日24时，国家卫生健康委收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例11791例（江西省、陕西省、甘肃省各核减1例），现有重症病例1795例，累计死亡病例259例，累计治愈出院病例243例，共有疑似病例17988例。目前累计追踪到密切接触者136987人，当日解除医学观察6509人，共有118478人正在接受医学观察。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例30例：香港特别行政区13例，澳门特别行政区7例，台湾地区10例。