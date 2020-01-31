中医在疫病防治中如何发挥作用？专家：利用中医优势弥补人体短板是关键

中国传统中医在几千年制伏瘟疫的过程中，积累了丰富防治经验。大量文献资料证明，中医对肺病的生理病理具有系统的认识，对其防治具有丰富的经验与良好的效果。中医、中西医结合治疗传染性非典型肺炎，疗效曾得到世界卫生组织肯定。在新型冠状病毒感染的肺炎防治中，中医如何解释新型冠状病毒肺炎？中医药将发挥什么样的作用？如何发挥中医在疫病防治中的优势？日前，国内多位中医专家做出了相关解答。

新型冠状病毒肺炎当属“寒湿（瘟）疫”

“新型冠状病毒感染的肺炎当属‘寒湿（瘟）疫’，是感受寒湿疫毒而发病。”国家中医医疗救治专家组组长、中科院院士仝小林教授表示，《黄帝内经》曰：“察色按脉，先别阴阳”，新型冠状病毒感染的肺炎在病性上属于阴病，是以伤阳为主线。从病位即邪气攻击的脏腑来看，主要是肺和脾，所以在治法上，一定是针对寒和湿，治疗寒邪，要温散、透邪，用辛温解表之法，治疗湿邪，要芳香避秽化浊，这是一个大的原则。

“感染上新型冠状病毒，不一定会得病，身体有短板，病毒才可能致病。”北京泰济堂中医医院院长张克镇表示，传染病的传播需要三个条件，第一是传染源，第二是传播途径，第三是易感人群。只有人存在身体健康方面的短板、缺陷、或者是慢性病，病毒才会致病或致死。病毒仅仅是病因之一，环境问题、身体短板、恐惧心理同样是疾病产生的原因。

中医药进入新型冠状病毒肺炎防治主战场

“此次防治新型冠状病毒肺炎的过程中，中医药发挥了重要作用。”新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制科研攻关专家组专家张伯礼院士介绍，此次抗击疫情，组建了中医病区，确定中医定点医院，400多张床位，全部由中医组建队伍进行治疗。目前，武汉中医定点医院已收治200多病患者。160余人的中医队伍成建制介入，这在之前的疫情防治中是从没有的，具有标志性的意义，表明中医药进入疫病防治的主战场。

张伯礼表示，中医西医各有所长，各有侧重，需要优势互补，协同取效。全国中医药治疗数以百计的确诊病例，中西协同救治病患取得明确成果。其中，中医在减轻发热症状、控制病情进展、减少激素用量、减轻并发症等方面具有疗效。新型冠状病毒感染的肺炎是病毒感染和机体免疫状态博弈的结果。中医治疗往往不是着眼于病，而是调动机体自身的抗病能力，在改善临床症状、减少并发症、提高生活质量等方面具有独到优势。

“这和靶点治疗一样，同样可以治好疾病，但目前治疗此次肺炎尚无有效药物，主要是支持和对症治疗，为此，中西协同救治病患就显得尤为重要，要一切以病人受益最大为原则。”张伯礼说。

疫病防治需用中医优势弥补人体短板

“决定我们是否得病的因素，不单是病毒，人体自身的免疫系统强弱是决定性因素，而中医在弥补人体免疫系统短板上有一定优势。”北京泰济堂中医医院院长张克镇表示，在防治新型冠状病毒肺炎过程中，不能简单对病症去治疗，要看到病症背后的原因，防治要具备辨证、辨因、辨体三个方面要素，中医的强项是综合性防治，既关注病毒，也关注人体及其所处的环境。利用中医优势将人体的内脏功能提升起来，尤其是把心肺功能提升起来，克服恐惧心理，增强抗病能力，才是防治新型冠状病毒肺炎的硬道理。

在新型冠状病毒性肺炎的防治过程中，首先，易感人群是防控重点，要从存在慢性病或者隐患的人着手预防。第二，环境因素，改善自然环境是防控与治疗的重要因素。第三，减少激素和抗生素一类的药物的使用，要提升人体各个内脏的代谢功能，利用针、灸，以及外用药物进行治疗。第四，要注重心理防控，克服恐惧心理。将中医在弥补人体短板中的优势作用发挥出来，使人体的内脏、弱势的器官变得强壮起来，就会减少疾病的发生，人体的免疫力也会由此上一个大的台阶。“我们不是针对病毒，而是针对病毒生存的环境。”张克镇说。（高瑞瑞）