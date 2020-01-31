曾光：世卫组织发出公正建议 向世界“提了醒”

人民网北京1月31日电（记者崔元苑） 北京时间1月31日凌晨，世界卫生组织宣布新型冠状病毒感染的肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，不建议对中国采取旅行和贸易限制。对此，中国疾控中心流行病学首席科学家曾光教授在接受人民网记者采访时表示，世卫组织强调不建议实施旅行和贸易限制，这是个公正的建议。

发布疫情为突发事件 是世卫组织职责所在

此前，世界卫生组织总干事谭德塞召集了《国际卫生条例》突发事件委员会会议（由独立专家参会）。我国专家在会上介绍了最新的疫情形势和已采取的各项防控措施，并积极参与了会议讨论。该委员会向总干事提出了新型冠状病毒感染的肺炎构成“国际关注的突发公共卫生事件”的建议和临时建议。

根据《国际卫生条例》，当传染病疫情满足相应条件时，总干事有权认定疫情构成突发事件。自《国际卫生条例》2007年生效以来，世卫组织曾多次发布有关疫情为突发事件。认定某种疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，旨在动员更多国际资源应对疫情。

曾光解释说，世界卫生组织做出这个决定是可以理解的，我们要了解这个组织和组织的决策过程，了解它过去做过的决定，这是在执行它的职责，是根据《国际卫生条例》照章办事。这个结果也是中国和世界卫生组织相互沟通、相互理解的结果。

中国防控努力获赞扬 对世卫组织工作很有利

与会专家和谭德塞高度赞赏中方疫情防控努力，强调这一宣布将进一步动员国际资源，有助于世卫组织为卫生体系薄弱、公共卫生能力不足的国家提供必要的国际援助。同时，世界卫生组织通过发布临时建议，可协调各国行动，避免有的国家采取不必要的过激措施。

曾光分析表示，世界卫生组织高度赞扬了中国的疫情防控努力。中国给世界卫生组织的贡献很大，包括提供信息、基因图谱，这些对世界卫生组织工作很有利。

向欠发达国家发出防控警示 避免引发严重后果

谭德塞说，目前疫情还在发展，需要做更多研究，特别是卫生系统脆弱的国家要加强疫情应对，这是发布疫情为突发公共卫生事件的主要原因。这也是从全球卫生安全出发，实现以证据为基础的科学理性冷静应对的必要举措，有助于其他国家采取科学合理适度的防疫措施。

对此，曾光解读称，世界卫生组织主要的工作是面向欠发达国家的，向不发达国家发出防治防控的警示，以避免做不好早期防控可能会引起的严重后果，这点世界卫生组织必须要做的。

发出公正建议 世卫组织向世界“提了醒”

世界卫生组织在宣布将新型冠状病毒感染的肺炎疫情列为国际关注的突发公共卫生事件时，强调不建议实施旅行和贸易限制。

曾光理解认为：“这个建议是个公正的建议。必须对其他国家提个醒。这点是向全世界宣布的，但不是强制执行的，是告诫性的、建议性的，供各国参考。”