推想科技推出AI系统 已投入临床运行应用

目前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动了全国人民的心。据了解，推想科技的科学家和工程师研发出的AI系统于1月30日在武汉新冠发热门诊定点机构——华中科技大学同济医学院附属同济医院开始试运行应用。

据推想科技工作人员介绍，该肺炎AI特别版专门装备针对新型冠状病毒肺炎的AI模型，将帮助进行肺炎感染筛查和疫情监测。同时，此款AI产品将紧贴疫情快速反馈迭代使用。

该工作人员表示，推想肺炎AI特别版可以让影像科医生在特殊时期快速响应并给出诊断报告，助力基层疫情防控，可以协助基层医疗机构地辨别感染者，为快速隔离、诊断、治疗争取时间，并提供智能化处理，有序有效推进诊治，帮助医生更快速准确完成治疗评估。

该工作人员介绍，推想肺炎AI特别版之后将陆续上线，包括深圳市第三人民医院（国家感染性疾病临床研究中心）等医疗机构。