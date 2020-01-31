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万事利集团“爱宝基金”紧急驰援疫情一线

2020年01月31日14:58 来源：人民网-人民健康网

目前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动了全国人民的心。据万事利集团董事长屠红燕介绍，该集团向江干区红十字会捐赠100万现金外加50余万元物资。

“是党和政府长期以来的深切关爱才有了民营企业蓬勃发展的今天，致富思源，阻击疫情虽然我们没能在第一线，但是我们民营企业、民营企业家一定会尽自己所能，全力支持后勤保障线，严格执行中央及省市各级政府安排部署，听党话跟党走，对内高度保障企业员工及其员工家人的身体健康，对外努力寻求企业发展和社会责任的最大公约数，画出社会价值最大同心圆。”屠红燕表示，万事利集团紧急调拨了230多床总价值50余万元的蚕丝被等保暖物资,通过江干区红十字会送往抗击疫情的第一线，用于医护人员、隔离群众的应急值守、日常使用等疫情防控基础工作。

同时，万事利集团还通过由创始人沈爱琴设立的“爱宝基金”向江干区红十字会特别追加捐款100万元，专项用于支援新型冠状病毒感染肺炎的医疗救治及防控工作。

此外，屠红燕还表示，集团还高度关注所有员工及员工家人的身体健康状况，第一时间成立专门工作组，建立面向所有员工的健康档案，密切做好疫情排查和持续日报工作，并利用多种渠道向员工、员工家属及社会宣传相关防疫知识。

(责编：董童、杨迪)


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