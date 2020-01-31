新希望集团捐赠3000万元 帮助三农防疫抗疫

1月30日，在前期参与防疫抗疫工作的基础上，新希望集团决定，通过四川省绿领公益慈善基金会向抗疫一线捐赠3000万元现金及物资，设立“三农防疫救助及医护关爱专项基金”，用于帮扶新冠疫情下的困难农户和支援防疫一线的医护工作人员。与此同时，新希望旗下各家公司正在利用自身资源技术优势，全方位投入医疗救治、紧急援建、数字防疫、复工保供等工作。

据了解，此次捐赠，新希望集团将通过四川省绿领公益慈善基金会向中国光彩事业基金会捐赠1500万元现金及价值1500万元的物资。其中1500万元现金用于设立“三农防疫救助及医护关爱专项基金”，专门用于三农防疫及困难群体救助、四川支援防疫医护人员的关爱资助；价值1500万元的物资当中，包含价值500万元的口罩等医疗防护用品、牛奶和自热米饭等食品，将做专项捐赠，以及价值1000万元的次氯酸钠消毒剂，将服从应急物资的统一调配安排，捐赠给有消毒需求的医疗机构、学校机关、公共交通、公共场所等使用。

据新希望集团工作人员介绍，集团旗下的新希望兴源120余名工程技术骨干支援火神山、雷神山医院污水处理系统攻坚建设；1月30日下午，新希望六和、新希望乳业捐赠的20吨食品物资已由鲜生活冷链物流运抵武汉，由湖北慈善总会接收，专项支援火神山雷神山施工人员；由集团旗下新腾数致网络科技有限公司、腾讯云共同提供技术支持，针对当前的疫情防控形势，按四川省政府、大数据中心和卫健委部署开发了“四川群防快线”微信小程序，面向四川社会群众提供涵盖疫情信息上自报、在线测问诊、求助、违法违规行为举报以及疫情信息发布等功能服务；华融化工已先后无偿为四川、湖北、贵州等地政府应急部门提供共计12批次百余吨次氯酸钠消毒液。新希望蓝生80余名医护人员已加入支援上海防疫的志愿者队伍，在上海的三家医院发热门诊坚持24小时开诊，坚守防疫一线；而新希望六和旗下的饲料、养殖、屠宰、肉类深加工、直联营门店、物流配送等各生产经营环节在前期防控非洲猪瘟措施的基础上，已全面启动新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项措施。位于山东、四川、江苏等地的相关企业正在陆续筹备复工，在保障自身防疫安全的前提下，加班加点保障各地农业生产、城市食品供应；新希望乳业在物资需求暴涨、运力下降的特殊情况下，全力以赴配合各地政府，在原有供应基础上加大每日生产量，加强冷链运力调配，保证市场正常和稳定供给，满足特殊时期市民日常生活需求。