急患者之所急，为“战疫”助力

图为市民收到免费送货上门的处方药

1月30日，正是大年初六，大部分人还在假期中，天津市河北区某小区的市民李大爷收到了6盒降糖药，送货的不是普通的快递员，而是天士力慢病药品配送团队。“现在这形式，不用跑去医院开药，避免了感染风险，真是太方便了！”李大爷感慨，天士力免费送处方药上门的服务，帮自己解决了燃眉之急。

客户电话订药－客服接单结算－库房分拣－配送到户，李大爷正是在这样一套流程中，72小时内足不出户就收到了所需药品。方便李大爷的这套服务，正是天士力集团的“糖尿病门诊特殊病患者送药上门”服务。

图为药品分拣包装

“为了方便患者，我们从大年初四就已经开工了。”据天士力慢病药品相关负责人介绍，按照原来的计划，天士力慢病药品配送团队将于2月3日开始“复工”配送。针对目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情，为了避免患者去医院取药，降低患者传染的风险，天士力集团决定慢病配送供应链体系提前6天从1月28日开始作业，让广大患者提前享受送药到户服务。

大年初四起，该团队共有34名员工提前到岗，其中客服10人，库房8人，配送16人。此次配送部提前送药到户服务，预计在国家规定的假期结束之前，可以服务2000余人次。

图为库房分拣作业

“我们希望用送药上门的方式，让患者减少往返医院取药的次数，避免有可能造成传染病毒的风险，对国家的疫情防控做一点力所能及的努力。”该负责人表示。

在方便患者的同时，该团队也注重保护配送工作人员的健康状况。据介绍，天士力为配送人员进行了预防感染知识培训，每日监测体温，给所有人配备了防护口罩，消毒液等防护消毒装备，并定期对人员与车辆进行消毒防护。

团队每日监测体温

据介绍，“糖尿病门诊特殊病患者送药上门”，是天津市的便民、惠民项目。天士力集团自建专业化慢病药品配送团队，承接试点项目运营。项目运营前，患者每半个月就要到医院复诊，挂号、诊疗、检测、结算、取药等复诊流程走一遍至少3-4小时，算上往返路程至少需要5-6小时才能拿到药品，费时费力给患者生活造成了极大的困扰。项目运营后，患者只需在家打个电话10分钟就可以完成定药及医保结算环节，天士力药品配送团队在72小时内就会将药品安全的送到患者手中。天士力慢病药品配送团队成立5年来，累计服务患者二百万余人次，服务范围覆盖天津全境近8000个社区，受益患者近10万人。