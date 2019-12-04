印患者得罕见病 左肾重达7.4千克

印度医生近期切除了一名男性患者7.4千克重的左肾，据称这是印度迄今切除的最重的肾，在世界排第三。

德里市冈加·拉姆医院泌尿科医生萨钦·卡图里亚称，一个巨大肿块“占据患者半个腹腔”，虽然医生术前检查发现肾体积不小，但“没想到它这么重”。他们术后查阅文献发现，先前仅有两例手术切除的肾更重，其中“一例发生在美国，切除的肾重9千克，另一例在荷兰，肾重8.7千克”。而正常成年人的肾重量通常在120克至150克之间。

卡图里亚透露，患者现年56岁，是政府部门退休雇员，患有罕见遗传性多囊性肾病。这一疾病导致患者双肾多发囊肿，肾肿大。医生实施手术为这名患者切除了长约45厘米的左肾。患者术后恢复良好，正在等待肾移植。

卡图里亚称，患者的右肾体积更大，但眼下没有给他带来什么麻烦，考虑到他的生活质量，决定保留右肾。（王鑫方）