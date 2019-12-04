儿童医院牵头研发“可口不苦”制剂
“良药不再苦口”将很快变成现实。北京儿童医院院长倪鑫昨天在做客市民对话一把手·市属医院院长访谈时介绍说，目前该院已牵头整合全国40家科研院所、高校及企业的研发力量，重点研发临床亟须的儿童用药创新制剂，科研亮点包括儿童用药矫掩味关键技术及个性化给药等。这意味今后孩子们会吃上“味道可口”的药品，家长不用再为孩子喂药发愁。
据倪鑫介绍，儿童用药品种及关键技术研发作为“十三五”国家“重大新药创制”专项课题，由国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院牵头，建设中国儿童药物研发与转化体系建设等十大关键技术平台，涉及100多个儿童用药品种。专项课题的亮点包括儿童矫掩味和个性化给药等，重点研发儿童常见病、多发病、罕见病等临床亟须儿童用药的创新制剂，同时关注儿童用中成药的创新研发。以无水吞服颗粒技术为例，这项技术采用创新辅料，能够有效掩盖药物不良嗅味，无需水服；药物进入胃中后快速溶出释放，发挥疗效。创新技术提高了儿童患者服药的顺应性，良药不再苦口，家长不再为给孩子喂药而苦恼。另据介绍，在新生儿基因筛查方案研发及应用方面，北京儿童医院目前已经有多项技术取得突破，现在只需要新生儿一滴足跟血，就可以筛查219种先天疾病（包括519个基因）。该技术已在北京儿童医院顺义妇儿医院试点。（记者 贾晓宏）
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