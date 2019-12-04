失能重残老人被列公共服务对象
由北京市民政局牵头制定的《关于加快推进养老服务发展的实施方案（征求意见稿）》正在向社会公开征求意见，公众可在今日下班前以传真或电子邮件的方式向市民政局提出意见。
本次公布的征求意见稿明确了政府责任，确定了基本养老服务对象。征求意见稿明确失能老年人和重度残疾老年人是公共服务对象，由政府提供限制土地成本的社会化养老服务。其中，经济困难的失能老年人和重度残疾老年人将由政府提供无土地成本、无建安投资（建筑安装）成本的基本养老服务。
征求意见稿明确规定将保障基本养老服务土地供给，设置专门的养老用地类别。对基本养老服务设施和提供就近养老服务的设施用地，且经民政部门认定属于公益性的，将采取无偿划拨土地方式，建设永久性就近养老服务设施。征求意见稿规定，将深化公办机构改革，把乡镇敬老院管理权全部移交至区民政部门，加快推进改造提升工程。征求意见稿还指出，到2022年，每个区至少建成一所区级公办养老机构和一所三星级特困供养设施；建成街道（乡镇）养老照料中心不少于350家；按照常住人口每7000至10000人建设一处标准，建成社区养老服务驿站不少于1200家。
在加强基本养老服务保障方面，征求意见稿将制定基本养老服务对象服务清单及标准。对提供就近长期照护服务的养老服务机构，统一基本服务标准、价格水平、补贴标准和护理员待遇。对有意愿入住养老机构的经济困难失能老年人，按照一定标准确保住得起养老机构。（记者 王琪鹏）
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