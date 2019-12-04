福建农产品质量监测总体合格率高
近日，笔者从福建省农业农村厅获悉，第三季度农业农村部对该省农产品质量安全监测总体合格率为98.2%，高于全国平均水平0.9个百分点，位居全国前列。
本次监测共抽检了该省生产和销售的种植业产品（蔬菜、食用菌、水果）174个以及畜禽产品（猪肉、猪肝、牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋）100个。其中，102个样品来自生产基地环节，138个样品来自市场环节，34个样品来自基地运输车环节，检测农兽药残留和非法添加物参数130项。结果显示，种植业产品合格率98.9%，畜禽产品合格率97.0%。从监测环节看，生产基地环节合格率99%，市场环节97.1%，基地运输车环节合格率100%。
福建省农业农村厅已将监测结果通报各地，要求各地农业农村部门有针对性地跟进开展监督抽查，依法查处不合格产品及其生产单位。加强安全用药宣传培训，加大规范用药指导，严格落实安全间隔期和休药期规定。（张辉）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn