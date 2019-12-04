“顺其自然”的慈善最暖人心
评论员 徐汉雄
11月27日，浙江省宁波市慈善总会又如期收到署名为“其然”的挂号信，信里是103张汇款单，共计101万元。这已经是宁波市慈善总会连续第21年收到“其然”的捐款，总额达到1155万元。(据11月29日央视新闻客户端）
从1999年开始，每年这个时候，都会收到这位神秘人士的捐款。最初叫“顺其自然”，后来也叫“顺其”“顺”“顺然”之类，捐款基本上都指定用于助学。这真是一个胸怀大爱的慈善人士，21年来，钱越捐越多，署名却越来越短，完全是发自内心的扶危济困，没有任何的名利之念，让人敬佩不已。
不由得想起一位类似的爱心人士，温州一位乡村医生，自2002年开始，每年以“兰小草”匿名捐款2万元，直到2017年去世，14年来没有中断。他的爱心感动了无数市民，2009年，“兰小草”荣获“温州改革开放30年十大慈善人物”，但领奖台上依然空缺。直到他去世以后，家人才揭晓真容，他名叫王珏，一直在海岛上艰苦工作。
“兰小草”的故事温暖人心，也痛人肺腑，他捐的钱都是皱皱巴巴的，积攒不易，爱心却洁白无暇。他叮嘱家人，做好事不要让人知道。这位“顺其自然”，在信中也是表示，坏事不做，好事不说。网友表示，不要找他了，别问他是谁，一切就顺其自然吧。他们不留名，却是人如其名，“兰小草”捧出一颗心来，不带半棵草去，人如其兰。这位“顺其自然”，其行为也说明了一个道理，慈善可以不求回报，不刻意，不做作，一切就是顺其自然。
“顺其自然”，多好的名字啊，顺应他人诉求，给以油然而生的爱心，予以自然而然的帮助。这就是慈善的真谛吧。“顺其自然”“兰小草”，是爱心人士的化名，也是好人的代号，就如叫“雷锋”一样，别问他们是谁，这是爱的奉献。“顺其自然”会带动更多顺其自然的爱心，让更多爱心人物涌现。这本身也是社会发展、文明程度提高后，一种顺其自然产生的觉悟。他是谁并不重要，重要的是，这种温暖会传递出更多义举，这世界有爱心在顺其自然地呈现美好。
声 音
浙江在线：“顺其自然”做慈善不是为了让帮助对象感恩，而是为了释放内心真正的悲悯。
《北京青年报》：正如不少人建议的，既然“顺其自然”想要顺其自然，那就顺其自然，不必刻意寻找。
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