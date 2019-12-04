护佑生命的“看门人”

图为乔杰院士。

北京大学第三医院供图

从医30年，她迎接了无数新生命。看到孩子们欢蹦乱跳的模样，就是乔杰最喜悦的时刻。她称自己是“看门人”，在生命起源处守护。

帮助育龄夫妇生育健康宝宝

网上有张照片广为流传：面带微笑的乔杰怀抱着一个婴儿，两旁是著名生物学家谢晓亮、汤富酬等。照片上的婴儿，于2014年9月19日诞生在北京大学第三医院（以下简称北医三院），是世界首例“全新单细胞全基因组扩增技术”婴儿，标志着我国胚胎植入前遗传诊断技术跻身世界领先地位。

这个婴儿的父亲患有遗传性多发性骨软骨瘤，这是一种单基因显性遗传病。2013年7月，他们找到乔杰，希望获得一个健康后代。乔杰团队和谢晓亮团队、汤富酬团队共同合作，在18个胚胎中找到3枚符合条件的胚胎。移植其中一个胚胎后，妻子成功妊娠。2014年9月，一个健康的宝宝顺利诞生。

“生养健康的孩子，是一个家庭最朴素的心愿。但生育障碍、出生缺陷等问题，使许多夫妇生活在恐惧中。”乔杰说，“我们的使命，是用最简单、最安全的办法，帮助育龄夫妇生育健康的宝宝。”

追逐曙光的过程，并非一帆风顺，甚至充满了坎坷和磨难。

有一件事令乔杰印象深刻。一对夫妇由于父母携带单基因遗传病，第一个孩子汗腺缺乏，生活不能自理。夫妇俩找到乔杰，打算做试管婴儿再要一个孩子。由于受技术所限，开始未发现问题。在孕中期，医生经过检查发现胎儿有致畸的可能性。胎儿留还是不留？乔杰焦灼万分，立刻找家属说明了情况。这对夫妇表达了充分的理解，坚持要留下这个孩子。万幸的是，出生的孩子很健康。

“当时，我为技术水平的局限而焦虑，但这也更坚定了我攻克难关的信念。一定要拼尽全力去探索，要一点点突破生殖医学的未知。”乔杰说。截至目前，乔杰带领团队年诊治国内外不孕患者近60万人次，实施辅助生殖技术手术3万余例，已为数十万来自全国乃至世界各地的患者提供了成功治疗。

让患者获得精确诊断有效治疗

1981年乔杰考入北京医科大学，毕业后来到北医三院工作。她工作第一天就加入到张丽珠教授团队，并成为我国大陆首例试管婴儿郑萌珠母亲郑桂珍的产科医生。

张丽珠教授的事迹广为人知。1984年开始尝试时，全院只有一枚取卵针；没有专业的保温设备，就把存放卵泡液的试管装进保温杯里；没有培养液，就自己照着方子配……在异常艰苦的条件下，1988年，她精心培育的我国大陆首例试管婴儿顺利诞生。

这对乔杰的影响很大。“能够见证这个医学奇迹，给了我极大的振奋。张教授那种不懈探索的精神和追求卓越的信念，让我相信没有什么困难是克服不了的。”

在榜样力量驱使下，乔杰不知疲倦地迎接新的挑战。她现在把一部分精力聚焦精准医学。除了出生缺陷，生育障碍、妇科肿瘤甚至更多疾病，都需要朝着精准医学的方向探索治疗手段。乔杰认为，精准医学是根据每位患者的个体差异，制定个性化的治疗方案，让患者获得更为精确的诊断和有效的治疗。

2019年4月15日，中国大陆首例试管婴儿郑萌珠，在她诞生的北医三院又收获了自己的宝宝。这是一个具有里程碑意义的事件，证实了辅助生殖技术的安全性。

“7月24日是萌珠的宝宝百天，我特别高兴。作为亲历者和见证者，我为生殖健康领域的所有前辈和同行感到骄傲，更为无数个从中受益的女性和家庭感到幸福。”乔杰说。

成就感足以弥补所有辛苦

每天清晨，乔杰到医院的第一件事，是到生殖中心和医生们交班，讨论前一晚的疑难病例。接下来的一天，身为院长的她还要处理繁忙的行政事务。傍晚6点，大部分人下班时，她又回到生殖中心，和学生一起讨论科研问题。

把临床、教学和科研相结合的工作，乔杰已经干了30年，却一点都不厌烦。

“大脑随时转换‘频道’，就相当于休息。”乔杰说，她经常收到不同家庭发来健康孩子的视频和照片，他们那种发自内心的快乐，对她就是最大的鼓舞。“患者的信任也是我努力的源泉，我们能够给这个社会带来更多的福祉，这些成就感足以弥补之前所有的辛苦。这也正是我不断鼓励更多学生学医的原因。”

乔杰的状态非常年轻。问她有什么秘诀，她说：“因为总和年轻人在一起！”乔杰热心科普，积极为基层医生培训。她经常讲，预防不孕的发生胜于高技术治疗，生殖疾病的早诊早治要从基层一线医生做起。乔杰也会挤出尽量多的时间和病人在一起，倾听他们的苦衷，回应他们的需求。

“医者仁心，虽然每天忙忙叨叨的，但我很快乐。”她说。

《 人民日报 》（ 2019年12月04日 08 版）