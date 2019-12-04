一线探民生：这里养老院没有“围墙”

“老有所养”，这个有温度的话题时刻牵动着亿万百姓的心。城市养老的设施、服务怎么样？社会养老有哪些具体形式、能提供哪些具体服务？现有的养老模式发展如何，社会各方在为提升养老质量做什么？今日起，本版推出“一线探民生·老有所养怎么养”系列报道，敬请关注。今日聚焦大城市养老，看重庆通过街道养老服务中心、社区养老服务站和专业机构三方联动互补，精准提供各种养老服务。

——编 者

提到重庆人，很多人的第一印象是年轻而充满活力，但其实重庆还是一个深度老龄化地区。按照联合国定义，当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例达到14%，即进入深度老龄化。2018年，重庆便进入了深度老龄化。

近年来，重庆在破解城市养老难题方面扎实推进，通过改善基础设施、引进社会力量兴办养老机构、创新养老机制等举措，努力使养老服务收获更高满意度。

社区养老为重点

整合社会资源办嵌入式养老

“这里饭好吃，很舒适，离家里只有‘一碗汤’远（指离家近，送一碗热汤来刚好不凉）。”在重庆市上清寺社区养老服务中心，86岁的周酿泉把午饭吃得一粒不剩。

这个饭桌不一般。桌子四个角是圆弧形的，避免老人撞伤，而四面则是内凹成圆弧形状，老人可离桌子更近，两个手可以搭在旁边的两个角上。在周酿泉的位置上，还贴着一个小牌，“高血压，宜清淡。”

周酿泉原来是一家企业的工程师，退休后，他和老伴住家养老。他们认为，养老机构不方便，老年人守在家里天经地义。不过，随着年事渐高，周酿泉有些力不从心，做饭越来越吃力。以前，老两口经常做一桌菜，后来每顿只有两三个菜。一儿一女也已头发花白，有了自己的儿孙，很难抽出时间来照顾他们。

一次闲逛，周酿泉在社区注意到正在装修的养老服务中心。一番打听后，他决定和老伴试试养老日托服务。

去年8月1日起，老两口正式入住。养老服务中心离家很近，走路只需6分钟。“四菜一汤，顿顿不重样。端起碗就吃饭，放下碗就散步。大家一起吃，热闹得很！”周酿泉说。

周酿泉当时所面临的困难，很多老人都遇到过。

一年之前，这个让周酿泉点赞的地方，还是一个书画展览馆。后来，它被改造成社区嵌入式养老服务中心，占地面积超过1800平方米，内设照护床位60余张，拥有书画阅览室、康复理疗室、多功能活动室、餐厅等功能区，可为社区老人提供助浴、康复、娱乐、餐饮等一站式养老服务。

上清寺社区养老服务中心是重庆养老机构变化的缩影。近年来，重庆大力完善养老服务基础设施，启动社区养老服务“千百工程”，到2020年新增社区养老服务站1000个、市级示范社区养老服务中心100个。重庆将养老的重点集中于社区养老，整合社区闲置商业、国有资产和废弃厂房等社会资源，鼓励举办社区嵌入式养老机构，让老人们在家门口就能安度晚年。目前，重庆市社区养老服务设施达1221个，服务设施覆盖率达66%、服务能力覆盖率超80%。

专业机构标准化

养老院要像酒店一样评星级

“他们是老小孩，我是为他们服务的。”说话之际，重庆宏善养老公司董事长罗建敏看见一个老人正在吃饭，跳步上前，蒙住双眼，“猜猜我是谁？”

不只是宏善，近年来，重庆养老机构数量增长迅速，全市养老机构中工商企业法人达330多家。这离不开来自政府的大力支持，一方面，重庆不断加大政府投入；另一方面积极深化“放管服”改革，取消养老机构设立许可，鼓励社会力量兴办养老机构。为吸引社会力量投资，重庆落实税费减免政策。所有养老机构均减征7%增值税，社区养老服务机构按90%缴纳所得税，并在水电气等方面给予一定优惠。

宏善养老院的院长朱丹，以前是一名护士长，虽然照顾过病人，但对养老院运营管理却是“两眼一抹黑”。2015年，她上任之后，市民政局等有关部门组织了多次培训，邀请专家和业界人士讲解养老院运营管理知识，“每年至少两次培训，今年4月还参加了一次，是民政局让养老协会组织的。”

像朱丹这样的“新手”，养老行业还有很多，不少人属于“三低一高”——工资低、学历低、成就感低、年龄高。不仅如此，人手也紧张。为此，重庆加大人才培养力度，保障养老机构用人需求。在民政局牵头下，目前重庆通过发展专业教育、强化职业培训、完善薪酬和奖励制度等措施，每年培训养老机构院长500名、护理人员2000名。

在培训课上，朱丹学到不少新知识——“毛巾架不能高于1米2，不然老人容易扭伤。”“养老院门前要非常平整，坡度要小于4度。”之后，市里组织了几次评估检查，也是这么要求的。

“养老院要像酒店一样评星级，也要标准化。”据市民政局养老处处长潘鸿宾介绍，民政局正在着手开展养老院服务质量建设专项行动，对养老机构逐一进行评估整改，提高养老机构水平。更进一步，还要促进养老服务标准化，完善行业标准。为实现这个目标，重庆加强养老服务监管巡查。在九龙坡区，安监、消防等部门和街道组成联合执法小组，每月对宏善养老院抽查一次。“抓得好紧，不过效果很明显，我们的水平唰唰地提高了。”朱丹说。

三方资源全打通

需要哪种服务都能精准匹配

在重庆渝北区松石支路25号路边，“百龄帮龙山老年养护中心”的门牌非常醒目，门牌下面还标注着5颗星。走进大厅，92岁的谷绍芬正坐在轮椅上与护理人员开心地聊天。老人家住附近，行动不便，两个女儿一个在国外，一个已经69岁且有病在身。“住到这里两年了，样样都好。”老人给记者细数，护理人员除了照顾饮食起居，还每天帮她热敷治疗腰椎病。她也积极参加这里举办的各类文化活动，“我还教大家唱歌呢。”

“这里有床位580多张，护理人员全部持证上岗，实行服务亲情化一站式养老。”百龄帮（重庆）康养产业集团副总经理张欣渝介绍，其中内部医院面积就达2000多平方米，内科、中医科、康复科等门类俱全。在中医科，医生帅小勇正在给91岁的汪培慧诊病。门外的走廊上，93岁的谢美立正在和儿子聊天。“这里对老人的健康护理和生活照料非常专业。”谢美立的儿子说，“有一次妈妈摔了一下，护理人员几次提醒我们去大医院检查，非常贴心。”

专业的养老机构落户在本地，在渝北区龙山街道看来，“是件好事，但光靠这里还远远不够。”为满足群众多样化的养老需求，街道在如何利用好专业机构、实现合作带动上动足了脑筋。“街道有大的社区养老服务中心，各社区还有小的养老服务站，再加上专业机构，三方联动互补，共同打造没有围墙的养老院。”龙山街道办事处副主任彭德海说，目标是打造“15分钟养老服务圈”。

今年5月，龙山街道龙脊社区的居民发现，社区一座三层闲置办公场地的小楼焕然一新，外墙粉刷了，里面也亮亮堂堂，成为龙山街道社区养老服务中心。“政府投入440万元改建，引入百龄帮集团来管理，更加专业，效果更好。”彭德海说。记者注意到，这里的环境智能化水平相对较高，工作人员介绍：“刷脸进出，是因为这里的老人失能者多，这样可以防止他们走丢。”

目前，龙山街道有7个已建成的社区养老服务站投入运营。“站点是街道养老服务的补充，为辖区内老年人提供健康档案、数据采集、信息资讯、评估评价以及居家老人日常照护等服务，满足更多居家养老服务需求。”旗山路社区负责人介绍。

三方联动，有效提升了养老服务的质量。不久前，一位张姓老人在养老服务中心撞伤了眼角，联动机制下，他当即被送到了龙山老年养护中心的医院诊疗；养老服务中心里没有厨房，但通过向龙山老年养护中心的预订，老人们每顿都能吃到可口的饭菜。“简单来说，就是把各个环节的资源打通，需要哪种服务时都能精准匹配。”张欣渝说。

《 人民日报 》（ 2019年12月04日 08 版）