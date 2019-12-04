农产品价格稳定，没有炒作投机空间

近期，此前一路上扬的猪肉价格有所回落。随着各项稳产保供政策持续发力，生猪市场向好因素明显增多，养殖生产积极性正进一步提高，年底前产能有望探底回升。同时，其他农产品供给总体充裕，特别是全年粮食丰收已成定局，农产品价格不存在大幅上涨的基础。

农业农村部监测数据显示，进入11月份，猪肉批发价格连续3周环比下跌，跌幅均在4%以上，最大跌幅达8.2%；瘦肉型白条猪肉出厂价格指数连续4周环比下跌，一个月内每公斤下跌了10元。10月份，生猪生产呈现恢复态势，全国生猪存栏下降幅度明显收窄，能繁母猪存栏环比止降回升。

生猪稳产保供是当前“三农”工作的重大任务。在党中央、国务院部署下，恢复生猪生产各项措施正加快落实，生猪生产整体上进入了止降回升的转折期。按照这一趋势，年底前生猪产能有望探底回升，明年有望基本恢复到正常水平。

前期，受猪肉价格上涨拉动与消费替代需求影响，牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格不同程度上浮。但随着生猪产能逐步恢复、多渠道增加肉类供给、妥善实施冻猪肉储备投放等保供稳价工作开展，猪肉价格“外溢效应”将会逐步消退。

粮食价格是“百价之基”，也是农产品价格稳定的压舱石。当前粮油价格稳定，鲜果鲜菜价格下降。全年粮食丰收已成定局，产量将连续第5年稳定在1.3万亿斤以上，为保供给、稳物价打下坚实基础。

随着元旦春节临近，要防止包括猪肉在内的农产品价格出现波动，一方面要继续抓好生猪稳产保供，确保节日期间猪肉等“菜篮子”产品供给，满足消费需求；另一方面要加强信息发布、价格监测和市场监管，严厉打击捏造散布虚假信息、囤积居奇等违法行为，稳定市场运行。

（新华社郑州12月3日电 作者：孙清清）