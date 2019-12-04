生猪生产恢复势头明显 分区防控不会推动猪价上涨

进入11月以来，我国生猪生产恢复势头明显，涨价预期也在降温。据农业农村部对200个批发市场监测调度，全国猪肉价格连续4周回落，降幅超过20%。12月1日猪肉价格为每公斤41.48元，比11月1日价格高峰的每公斤52.40元下降10.92元，降幅为20.84%。

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海3日表示，在各项扶持政策的推动和市场拉动下，养猪户补栏增养的积极性显著提升，生猪生产呈现明显恢复势头。

他介绍，从10月份的监测数据看，生猪生产的重要指标都出现了积极变化。一是全国能繁母猪存栏首次止降回升，能繁母猪存栏环比增长0.6%，这是19个月以来的首次增长，意味着生猪基础产能已经开始恢复。二是规模养猪场生产恢复快，全国年出栏5000头以上的规模猪场生猪存栏和能繁母猪存栏连续三个月环比增长。三是生产恢复面不断扩大，东北、西北和黄淮海地区生猪生产恢复比较快，黑龙江、陕西、河南、吉林、山东、安徽等12个省份生猪存栏止降回升，西南、华南地区产能下滑也趋缓。

“总的看，能繁母猪存栏回升，生猪存栏下降也基本见底。虽然11月份数据还没有完全采集上来，但按这个趋势，11月份的生产形势应该会更好。”他说，生产持续恢复，意味着未来供给将增加。

对于影响供给的其他因素，杨振海说，今年前三季度进口增长43.6%，第四季度进口力度还在加大；前段时间养大猪的养殖场户多，出栏4头大猪相当于原先5头猪的产肉量，即使出栏量不增加，客观上也会增加猪肉产量；第四季度各地通过进口、商业库存转储等方式增加冻猪肉储备，储备量比较充足，加之6月份以来屠宰企业、冷链物流企业和批发商库存较多，也会在消费旺季逐步增加市场投放量；禽肉、牛羊肉等替代品生产都在增加，市场总供给预期较好，不支持猪价持续走高。

有效防控非洲猪瘟对于恢复生产至关重要。自今年初以来，广东、福建、江西、湖南、广西和海南等中南六省（区）开展了分区防控试点工作，重点是改变传统生猪调运方式，推进“调猪”向“运肉”转变。

杨振海表示，开展分区防控对于动物疫病防控意义重大。从国内非洲猪瘟防控情况看，在已查明疫源的155起家猪疫情中，由生猪及其产品调运以及相关的人员与车辆带毒传播引发疫情100起，约占64.5%。对动物疫病实行区域化管理是国际通行做法和疫病防控基本经验，特别是成功根除非洲猪瘟疫情的国家，绝大部分都实行了分区防控。

近日，中南六省（区）防控应急指挥部联合发布《关于中南区试点实施活猪调运有关措施的通知》，明确自今年11月30日起，开始试行通过“点对点”从区域外调入肥猪。

实施活猪调运有关措施，会不会造成中南六省（区）猪肉价格上涨？

杨振海说，分区防控并非区域产销封锁，而是服务于动物疫病防控。此次中南六省（区）防控应急指挥部发布通知，并不是说区域外的生猪一律不得调入。第一，对种猪、仔猪不得采取限制性调运措施，经检验合格的种猪、仔猪可随时调入中南区；第二，对于猪肉及猪肉产品，只要检疫合格，都可以调入中南区，没有其他任何限制；第三，在2020年11月30日前，符合中南区跨大区“点对点”调运备案条件的生猪仍可调入中南区。

“上述措施充分考虑了行业转型升级政策方向和当前稳产保供实际，网上的一些‘全面禁调’传言是不符合实际的。”他说。

杨振海表示，据中南区的监测统计，11月30日以来从区域外调入的猪肉和活猪数量没有明显变化，猪肉价格总体稳定。综合判断，在中南区试点实施活猪调运有关措施不会成为额外的涨价因素。（新华社记者于文静）