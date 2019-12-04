农业农村部：活猪调运不会推动肉价上涨

12月3日，农业农村部消息称，自今年11月30日中南地区试点实施活猪调运措施以来，从区域外调入的猪肉和活猪数量尚未发生明显变化，猪肉价格总体稳定。当前生猪存栏下降已基本见底，猪价降幅超20%。

据悉，为应对防疫需要，今年初以来，广东、福建、江西、湖南、广西和海南等中南六省（区）通过重点变革传统生猪调运方式，推进“调猪”向“运肉”转变；近日，中南六省（区）防控应急指挥部联合发布《关于中南区试点实施活猪调运有关措施的通知》（以下简称《通知》），明确自今年11月30日起，中南六省（区）通过“点对点”从区域外调入肥猪。

业内人士预测，鉴于中南六省限制生猪跨省调运，一旦外地活猪不能进入，叠加后市需求逐渐增加，南方腊肉进入制作高峰期，当地猪价势必出现一波涨势。

对此，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海强调，分区防控非区域产销封锁，而是服务于动物疫病防控。此次中南六省（区）防控应急指挥部发布《通知》，并不是说区域外的生猪一律不得调入。《通知》明确，对种猪、仔猪不得采取限制性调运措施，经检验合格的种猪、仔猪可随时调入中南区；对猪肉及猪肉产品，只要检疫合格，都可调入中南区，没有其他任何限制。

此外，根据《通知》规定，在2020年11月30日前，符合中南区跨大区“点对点”调运备案条件的生猪仍可调入中南区。“应该说，上述措施充分考虑了行业转型升级政策方向和当前稳产保供实际，网上的一些‘全面禁调’传言是不符合实际的。”杨振海说。

杨振海对当下猪肉价格进一步分析指出，生猪产能恢复成为猪价下滑的首要动因。当前在各项扶持生猪生产政策的推动和市场拉动下，养猪户补栏增养的积极性显著提升。从农业农村部10月监测的数据来看，全国能繁母猪存栏首次止降回升，10月能繁母猪存栏环比增长0.6%。“这是19个月以来的首次增长，意味着生猪基础产能已经开始恢复。”

同时，规模养猪场生产恢复加快。从已上报的情况来看，全国年出栏5000头以上的规模猪场生猪存栏和能繁母猪存栏已连续3个月环比增长；此外，生猪生产恢复面不断扩大。东北、西北和黄淮海地区生猪恢复比较快,西南、华南地区产能下滑也同步趋缓。

“前段时间养大猪多，出栏4头大猪相当于原先5头猪的产肉量，即使出栏量不增加，客观上也会增加猪肉产量。四季度以来，各地通过进口、商业库存转储等方式增加冻猪肉储备，储备量也比较充足，加之6月以来，屠宰企业、冷链物流企业和批发商库存较多，也会在消费旺季逐步增加市场投放量。再加上禽肉、牛羊肉等替代品生产都在增加，现在看市场总供给的预期较好，不支持猪价持续走高。”杨振海表示。

据农业农村部对200个批发市场监测调度数据显示，全国猪肉价格至今已连续4周回落，降幅超过20%。12月1日猪肉价格为每公斤41.48元，比11月1日每公斤52.4元下降10.92元，降幅达20.84%。

“随着市场回归理性，猪肉价格大涨空间有限，只是从客观实际来看，将继续高位运行。后续价格肯定会受供给和政策两方面因素影响，尤其是春节期间，保障菜篮子的稳定是首要。”搜猪网王磊表示。

12月2日，农业农村部党组书记、部长韩长赋主持召开党组会议提出，要把生猪稳产保供作为今明两年农业工作的重中之重，确保今年底前生猪存栏和能繁母猪存栏止降回升，确保元旦春节和全国“两会”期间猪肉市场供应基本稳定，确保明年底前产能基本恢复到接近常年的水平。（记者 陶凤 刘瀚琳）