6省拟实现食品抽检结果互认

据新华社郑州12月3日电 （记者刘高阳）记者从河南省市场监督管理局了解到，河南、山西、江西、山东、湖北、湖南6省市场监督管理局于近日在郑州市召开的食品安全风险预警交流协作会议上，共同签署《食品安全风险预警交流合作协议》，6省将强化食品安全信息数据互通交流，实现检测结果互认。

据悉，6省将制定区域性高风险食品品种目录，并主动相互通报各类重大食品安全风险信息，对区域食品安全风险隐患做到早发现、早沟通、早研判、早预警、早处置。

在协同处理跨省份不合格食品案件方面，6省达成共识，将根据调查需要将案件线索及时移送至相关省份市场监督管理局，需要协助调查的，相关省份应当积极配合，不合格食品核查处置案件涉及外省的，应在案件公示前及时通报到相关省份。

据了解，各地市场监管部门的食品抽查检测均是委托检测机构开展，由于不同地区检测机构的标准和结果互不认同，制约了跨区域食品案件的办理和风险预警。根据此次协议，豫晋赣鲁鄂湘6省将按照对等共享原则，促进区域内检测机构的合作，统一承检机构的检验方法和技术考核标准，实现检测结果互认。同时，河南省市场监督管理部门将积极建立联席会议制度和联络员工作制度，探索建立起符合区域实际的食品安全协同保障机制。