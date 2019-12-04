为了让救命救急好药进入医保

今年的医保目录调整是国家医保局成立后第一次全面调整，也是18年来对所有药品的一次全面梳理。从历届谈判数据来看，药品降价是大势所趋。而国家组织谈判较地方今年的谈判无论从数量还是降价幅度来看，都有新突破，充分彰显国家谈判的力度与效度。

“每一分钱都是争取的焦点”

11月28日，国家医保局召开新闻发布会宣布，国家医保药品目录通过谈判又准入了70个药品，其中多个全球知名的“贵族药”开出了“平民价”。

如何通过谈判实现药价降低？当日，中央电视台发布了一段药品谈判现场的视频，相关细节由此披露，谈判组接地气的“砍价”手段让网友直呼“太会砍价了”。

“进入谈判的药品品种及谈判标准都是经过众多药学、临床医学专家精挑细选，药物经济学专家反复评测，医保基金、医保待遇专家精心测算确定的，都是‘过五关、斩六将’入围的，都是老百姓急需的救命救急的好药。”现场谈判专家、吉林省社会医疗保险管理局副局长刘宏亮表示，在谈判中首先感受到的是压力——如果谈不进，就意味着患者将丧失一个选择好药的机会，群众期待将无法满足；如果谈进，因为谈判品种都是价格相对较高的药品，需要考虑药品的医保支付标准，考虑老百姓能否承担。

谈判前一周，刘宏亮陪同国家医保局工作人员到农村调研时遇到一位年迈的母亲。她的女儿患有严重的类风湿，无法独立行走，只能坐在轮椅上，就是因为个人负担太重，无法选择疗效更好的药品。这个场景让刘宏亮感慨：“在谈判过程中，既要考虑群众期待和基金承受能力，又要考虑药品企业生存利益和研发成本。对于选取平衡点，我们深感千斤重担。”

谈判过程中，平均每天10余个品种的谈判，每一次都是理念、价值、心理的激烈碰撞。“每一分钱都是我们争取的焦点。”刘宏亮回忆，11月11日，也就是谈判的第一天，他的手环所监测的身体数据全天压力红标，整个白天持续超过11个小时处于高压状态。

“给出有诚意的最低价”

谈判组给参保人员带来的是药价的大幅下降：119个新增谈判药品谈成70个，价格平均下降60.7%；31个续约药品谈成27个，价格平均下降26.4%。

“关心和了解去年肿瘤药物专项谈判的人一定知道，磷酸芦可替尼是唯一没有达成协议的产品。”诺华肿瘤（中国）市场准入部负责人邓阅昕表示，去年没有谈成，对企业来说是件遗憾的事，对于患者更是一个打击。很多骨髓纤维化患者在获知芦可替尼要参加国家谈判后翘首以待，得知协议未达成之后落下了失望的泪水。

今年谈判再次开启，企业与政府主管部门不仅有谈判对手之间的价格磋商，更有为广大重大疾病患者的治疗需求与实际利益而进行的共同努力。“政府主管部门召集专家对该产品再次进行了全方位的价值综合评估。专家们在对该产品价格进行测算时，在秉承客观、公正原则基础上采信实际市场数据，并给予合理的考量。我们对该药在中国市场的策略作了实质性调整，在今年谈判中给出了非常有诚意的全球最低价，最终成功签约。”邓阅昕说，骨髓纤维化长期缺乏有效治疗药物，磷酸芦可替尼进入国家医保目录后，将能促进相关患者的治疗。

“在互相理解和信任的基础上共同为患者谋福利，这种感觉是温暖的。”邓阅昕的话代表了许多谈判者的感受。

“肺动脉高压是心血管常见病，而其中特发性肺动脉高压属于罕见病，发病率为2例～5例/百万人/年。”首都医科大学附属北京安贞医院周玉杰教授介绍，此次国家医保纳入4种肺动脉高压靶向治疗药物，对于肺动脉高压患者来说是一大福音。

“中国糖尿病病人达1个亿，仅35%的糖尿病治疗达标。”上海交通大学医学院附属瑞金医院教授、中国工程院院士宁光介绍，以往的糖尿病治疗药物在防治糖尿病心血管并发症方面差强人意。以SGLT2抑制剂和GLP1类似物为代表的创新药物是国内外权威机构推荐的一线用药，在降糖的同时可以降低体重、降压和改善脂代谢，并可降低心血管并发症。“国家医保药品目录囊括此类药，将为糖尿病治疗带来新曙光。”宁光说。

实现医保、企业、参保人“三赢”

国家医保局自2018年5月挂牌以来，一共与药企进行了3次药品谈判。“谈判成果惠及全国数以万计的参保人员，政策红利有效释放。”刘宏亮表示，通过医保制度的整合和医保药品谈判准入机制的建立，医保的战略购买力和谈判中的话语权得到显著提升，实现了以量换价的目的，将对药品行业供给侧改革产生深远影响。

现场谈判专家、福建省药械联合采购中心负责人林崧认为，医保是形成医疗服务和药品价格机制的基础，充分发挥医保的基础性作用，必须坚持发挥医保的谈判功能，加强医保谈判能力建设。本轮谈判充分发挥医保的集团购买优势，在医保部门与企业平等协商的基础上，谈判确定适宜的医保支付标准，将社会较为期待的重大疾病治疗用药纳入目录范围，提高基本医疗保障水平，兼顾医保基金负担能力，引导医疗机构合理行为，促进医药产业创新发展，实现医保、企业、参保人“三赢”目标。

“我们为自主研发的创新药产品能够谈判成功并被列入国家新版医保目录感到振奋。”信达生物制药首席商务官刘敏表示，作为一款肿瘤免疫治疗PD-1抑制剂，该公司研发的信迪利单抗入选国家医保目录，将减轻患者的药费负担，给更多肿瘤患者带来希望，同时给创新型公司发展带来信心。

复旦大学公共卫生学院胡善联教授介绍，在2019年国家医保准入药物价格谈判中，国家医保局组织了一个药物经济学测算专家组，遴选了近40位来自全国医学和药科大学、研究机构和医疗机构的卫生技术评估和药物经济学专家，采用与国际接轨的研究方法，对谈判药物进行药物经济学评审。每位专家按分配到的任务，对每一份申请报告按照统一的标准进行审查。在20余天的时间内，提交评审报告并提出对药品价格的意见。

“比如，以10个发达国家、亚洲国家和境外地区的价格为参考，鉴于我国人口和疾病的患病率情况、市场规模大的特点，希望谈判的价格能低于国际最低参考价格。对新药进入目录后可能带来的医保基金预算影响进行了测算，特别是对一些续约的药品，分析它们上市报销后的药品实际销售情况，如果超出预算的目标则需要按比例进一步降价。”胡善联说，这次谈判也进一步推动了我国卫生技术评估和药物经济学的学科发展和人才队伍建设。（首席记者 叶龙杰）