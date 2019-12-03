健康问题不会取决于你看不看体检报告。治病最好是早发现早治疗，如果小病不管，一旦身体出现大问题，可就追悔莫及了。

90后，请勇敢面对自己

近段时间，“90后不敢看体检报告”的话题在社交平台上引起热议。有年轻的网友坦言，平时作息不规律，生怕看到体检结果有异常，增加心理负担。

这个话题源于中国青年报社社会调查中心的一项调查。据《中国青年报》报道，该调查对1979名18~35岁的青年进行的一项调查显示，63.6%的受访青年有过害怕看体检报告的经历。62.6%的受访青年表示平时压力大，怕体检查出问题，60.9%的受访青年坦言生活方式不健康。

按理说，年龄最大的90后也仅有30岁，正值青春年华，不至于检出太多的健康问题。从生命发展的一般规律来看，二三十岁绝对是生命力最旺盛、身体素质最好的时候。

然而，事实上，根据丁香医生发布的《2019国民健康洞察报告》显示，90后对自己的健康状态的打分是最低的。

90后的身体变差是不争的事实。据某电商平台的数据显示，2019年以来，助眠类用品、保健品的成交量大幅增加，让人意外的是，购买这些产品的主力人群并非是中老年人，而是20-29岁之间的90后。更早前，有关“90后开始秃发了”“90后开始养生了”的话题引发热议，也在一定程度上证明了这点。

应该说，90后的身体素质变差，很大部分是他们自己“作”出来的结果。许多90后的生活方式都以挥霍自身的健康为代价。

不得不承认，多数90后的确面临比较大的工作压力，他们中大部分人早出晚归，加班苦干，挤地铁赶公交。年轻人需要生活，也需要娱乐，需要释放，于是熬夜就成了90后的生活常态。他们中的许多人倚仗自己年轻，能吃能玩睡，累了睡一觉，身体不舒服挺一挺就过去了；一些人吃饭点外卖，通宵熬夜是家常便饭。

这形成了恶性循环。工作越忙，就越想熬夜，生活就越“宅”，越没有时间锻炼，身体素质就越来越差。结果现在网上出现了这几句“戏说”来描绘90后的生活状态：敷最贵的面膜，熬最长的夜；啤酒加枸杞，蹦迪戴护膝。

不敢看体检报告，是一种不敢面对现实的鸵鸟心态。这种心态是最要不得的，生命只有一次，健康不容小觑。现在挥霍掉的健康，老了只能在医院的病床上寻找。

健康问题不会取决于你看不看体检报告。治病最好是早发现早治疗，如果小病不管，一旦身体出现大问题，可就追悔莫及了。