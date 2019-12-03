90后，请勇敢面对自己
张炳剑
健康问题不会取决于你看不看体检报告。治病最好是早发现早治疗，如果小病不管，一旦身体出现大问题，可就追悔莫及了。
90后，请勇敢面对自己
近段时间，“90后不敢看体检报告”的话题在社交平台上引起热议。有年轻的网友坦言，平时作息不规律，生怕看到体检结果有异常，增加心理负担。
这个话题源于中国青年报社社会调查中心的一项调查。据《中国青年报》报道，该调查对1979名18~35岁的青年进行的一项调查显示，63.6%的受访青年有过害怕看体检报告的经历。62.6%的受访青年表示平时压力大，怕体检查出问题，60.9%的受访青年坦言生活方式不健康。
按理说，年龄最大的90后也仅有30岁，正值青春年华，不至于检出太多的健康问题。从生命发展的一般规律来看，二三十岁绝对是生命力最旺盛、身体素质最好的时候。
然而，事实上，根据丁香医生发布的《2019国民健康洞察报告》显示，90后对自己的健康状态的打分是最低的。
90后的身体变差是不争的事实。据某电商平台的数据显示，2019年以来，助眠类用品、保健品的成交量大幅增加，让人意外的是，购买这些产品的主力人群并非是中老年人，而是20-29岁之间的90后。更早前，有关“90后开始秃发了”“90后开始养生了”的话题引发热议，也在一定程度上证明了这点。
应该说，90后的身体素质变差，很大部分是他们自己“作”出来的结果。许多90后的生活方式都以挥霍自身的健康为代价。
不得不承认，多数90后的确面临比较大的工作压力，他们中大部分人早出晚归，加班苦干，挤地铁赶公交。年轻人需要生活，也需要娱乐，需要释放，于是熬夜就成了90后的生活常态。他们中的许多人倚仗自己年轻，能吃能玩睡，累了睡一觉，身体不舒服挺一挺就过去了；一些人吃饭点外卖，通宵熬夜是家常便饭。
这形成了恶性循环。工作越忙，就越想熬夜，生活就越“宅”，越没有时间锻炼，身体素质就越来越差。结果现在网上出现了这几句“戏说”来描绘90后的生活状态：敷最贵的面膜，熬最长的夜；啤酒加枸杞，蹦迪戴护膝。
不敢看体检报告，是一种不敢面对现实的鸵鸟心态。这种心态是最要不得的，生命只有一次，健康不容小觑。现在挥霍掉的健康，老了只能在医院的病床上寻找。
健康问题不会取决于你看不看体检报告。治病最好是早发现早治疗，如果小病不管，一旦身体出现大问题，可就追悔莫及了。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn