千方百计加快恢复生猪生产 确保元旦春节“两会”期间猪肉供应

12月2日，农业农村部党组书记、部长韩长赋主持召开党组会议，研究部署加快恢复生猪生产工作。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，落实全国畜牧业工作会议和全国大中城市“菜篮子”产品保供座谈会要求，切实增强抓好生猪稳产保供工作的责任感、紧迫感和使命感，把思想和行动统一到中央精神上来，提高政治站位，认真履职尽责，积极担当作为，采取有力有效措施，千方百计加快恢复生猪生产，千方百计确保元旦春节和“两会”期间猪肉供应，务求尽早取得实效。

会议指出，生猪生产供应事关老百姓“菜篮子”和农民就业增收，事关经济社会稳定大局，也是压实农业“压舱石”、守好“三农”战略后院的重要方面。要从经济社会发展全局的高度，进一步深刻认识生猪稳产保供工作的特殊重要性，把生猪稳产保供作为当前一项重大政治任务，抓紧抓紧再抓紧，落实落实再落实。要认真汲取这次生猪生产大幅下滑的教训，把生猪稳产保供作为今明两年农业工作的重中之重，在工作上进一步加力，确保今年底前生猪存栏和能繁母猪存栏止降回升，确保元旦春节和全国“两会”期间猪肉市场供应基本稳定，确保明年年底前产能基本恢复到接近常年的水平。

会议要求，农业农村部要积极履职尽责，认真落实省负总责要求和“菜篮子”市长负责制，进一步压实地方责任，督促各省、区、市抓紧细化生猪生产恢复任务，加强生产恢复跟踪分析，重点督促南方省份抓紧恢复生产。要确保各项扶持政策不折不扣落实落地，定期汇总梳理政策落实突出问题，督促各地重心下移，对已排查出的问题，建立台账，加快整改，努力打通政策落实的“最后一公里”。要总结推广各地的典型复养增养模式，引导大型养猪企业发挥自身优势，采取“公司+农户”、生产托管、入股加盟、租赁等方式，带动中小养殖场户尽快补栏增养、恢复生产。

会议还研究了其他事项。（龙新）