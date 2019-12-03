英国近四分之一青年手机成瘾

英国一项研究显示，近四分之一年轻人过度依赖智能手机，达到成瘾地步。

据英国天空新闻频道网站11月30日报道，伦敦大学国王学院研究人员分析2011年以来41项调查结果得出上述结论，研究对象涉及4万多名20岁以下英国青年。

研究显示，23%的研究对象出现“成问题的智能手机使用”迹象，与上瘾表现一致，即不能使用手机时感到焦虑、不能掌控手机使用时间、过度使用手机或因使用手机而对其他活动产生不利影响。

研究人员说，这些上瘾表现关联手机使用者的其他问题，包括情绪低落、感觉压力巨大、缺觉和学校表现较差。研究人员尼古拉·卡尔克说，鉴于智能手机使用广泛，有必要了解“成问题的智能手机使用”的流行状况。

研究人员尚不清楚，是智能手机本身还是手机应用程序导致使用者上瘾，但提醒家长关注孩子使用手机的时间长短。研究报告刊载于英国最新一期《生物医学中心·精神病学》杂志。

（袁原）