英国近四分之一青年手机成瘾
英国一项研究显示，近四分之一年轻人过度依赖智能手机，达到成瘾地步。
据英国天空新闻频道网站11月30日报道，伦敦大学国王学院研究人员分析2011年以来41项调查结果得出上述结论，研究对象涉及4万多名20岁以下英国青年。
研究显示，23%的研究对象出现“成问题的智能手机使用”迹象，与上瘾表现一致，即不能使用手机时感到焦虑、不能掌控手机使用时间、过度使用手机或因使用手机而对其他活动产生不利影响。
研究人员说，这些上瘾表现关联手机使用者的其他问题，包括情绪低落、感觉压力巨大、缺觉和学校表现较差。研究人员尼古拉·卡尔克说，鉴于智能手机使用广泛，有必要了解“成问题的智能手机使用”的流行状况。
研究人员尚不清楚，是智能手机本身还是手机应用程序导致使用者上瘾，但提醒家长关注孩子使用手机的时间长短。研究报告刊载于英国最新一期《生物医学中心·精神病学》杂志。
（袁原）
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