让家暴受害者的勇敢赢得回响

近日，重庆网红美妆博主宇芽在微博上自曝被家暴，并附上相关证据和视频。重庆警方经调查，对施暴者予以行政拘留20天并罚款的处罚。在接受央视采访时宇芽称：我若不说出这段家暴经历，还会有下一个宇芽。（据12月1日央视网）

事件的双方，一个是光鲜亮丽的网红博主，一个是在当地有一定知名度的绘本作家。常人来看，还是很文艺、很般配的一对。谁能想到，当那扇家门关上，避开人群目光之后，爱的玫瑰只剩锋利的尖刺，掀开画皮露出残暴的獠牙。公众人物的不幸遭遇，更易引发广泛共鸣。执法部门的及时介入，也体现出反家暴的决心和执行力。

自2016年《反家暴法》正式施行以来，全社会对于家暴问题的关注与日俱增。从宇芽这件事引发的反响来看，至少在以年轻人群体为主的网络舆论中，“家暴零容忍”已渐成普遍共识。但回归现实，反家暴现状仍不容乐观，很多人依然存在认识误区，对于如何在遭遇家暴时自我保护或帮助他人，缺乏了解。90后的宇芽从事的是当下最时尚的工作，也具有相对现代的观念，自我独立的能力，但她在视频求助之前，已经在2年时间里遭遇4次家暴。可见，增强受害者维权的决心和信心，仍是反家暴的重中之重。

只有更多人相信，及时报警才能摆脱暴力，获得新生，那些痛苦的哭声，才不会被掩盖和吞咽。另一方面，社会的支持也是极大的鼓励。宇芽作为公众人物，敢于挺身而出，揭露男友的家暴行为，勇气可嘉。而男方的前妻，前女友、朋友和学生，也都出于愤怒和争议，公开为她声援作证，更显仗义。要知道，挣脱家暴的泥沼殊为不易，很多人抽身后，身心伤痕累累，不愿再触及回想，也怕遭遇报复。能勇敢站出来，无非是为了惩治凶行，避免出现下一个受害者。所以，她的行为令人敬佩。

如今，施暴者已经得到法律的惩处，虽然很多人认为罚得不够，但在目前法律框架下，警方已做出最大努力。据宇芽的回应，这一处罚结果，也与她没有第一时间报警导致重要证据灭失有关。而且，法律还给了她其他保护，让她能够安心生活。由此可见，一旦遭遇家庭暴力，应尽快、坚决地拿起法律武器保护自己，也希望法律会在实际执行和民众呼吁中不断细化完善。

声 音

《人民日报》：打破沉默不能单靠舆论撑腰，更要在完善制度、严格法治上下功夫。

《北京日报》：给施暴者足够震慑，更多受害者才能勇敢为自己发声。