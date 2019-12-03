拿人命开玩笑的医疗美容并不美

随着医疗美容的逐渐普及，一些没有资质的美容院，在没有固定场所和店面的情况下，靠租借培训中心或宾馆会议室，非法做医疗美容手术。美容院店主声称三天学会割双眼皮、垫鼻子，出师靠胆量。（据11月30日央视网）

央视报道的画面，触目惊心。没有医师证，没有手术室，连个正经的消毒设备都没有，培训三天，就能给人动手术，本质上就是非法行医，拿人当“小白鼠”。这哪里是让人变美，根本是拿人命开玩笑。要知道，因为医疗美容手术出现医疗事故，最终导致毁容甚至丧命的案例，并不罕见。分析乱象的根源，就在于过度商业化。

所谓医疗美容，重点不在于美，而在于医。其本质是医疗行为，必须有执业医师资格及相关资质才能进行。但是，在暴利催化的野蛮生长中，专业的医疗行为进入生活化的美容行业，便开始自降门槛，淡化医疗本质，把患者叫顾客，将手术统称为服务。很多人被天花乱坠的话术和精美浮夸的照片所吸引，不管不顾地掏了钱包，签了协议，上了手术台。一旦出了问题，不仅代价惨重，维权更是困难重重。

据互联网医疗美容专业平台统计，截至2017年，中国医疗美容“黑诊所”数量已超6万家，是正规诊所的6倍。每年黑诊所约发生4万起医疗事故，平均每天约110起。近两年，医疗美容市场还在不断地膨胀，如果任由其无序发展，受害者会越来越多，导致的后果也会不堪设想。

媒体曝光，只是披露真相，而解决问题，还是要依靠强力的执法、有效的监管。首先，通过普法宣传和专项整治，让更多人明白医疗美容“医”为先，理性才安全，引导公众做好甄别，不要以身犯险；其次，在所有环节上都必须加大管理力度，尤其是对于“非法行医”等触犯刑法的行为，要严惩不贷，不容许任何侥幸和投机行为。

今年，全国多地开展了打击非法医疗美容专项行动，对于行业整顿，市场净化，作用显著。可见，清除乱象不怕没办法，最怕三天打鱼两天晒网。唯有坚持高压监管，才能铲除肮脏的土壤，挤出暴利的泡沫，让医疗美容回归医疗本质，在法治轨道上健康发展。