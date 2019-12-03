食品安全监管没有“最严”只有“更严”

12月1日，新修订的《食品安全法实施条例》（以下简称《条例》）正式施行。《条例》有哪些新要求？将带来哪些改变？《条例》施行首日，中国市场监管报社在北京举办会议，对《条例》相关内容进行了解读。

市场监管总局相关司局负责人在会上指出，《条例》坚持“四个最严”要求，在《食品安全法》的基础上，补短板、强弱项，以良法善治，为人民群众“舌尖上的安全”保驾护航。《条例》共10章86条，对餐饮服务提供者、单位食堂、网络食品交易第三方平台提供者等主体都提出了具体要求。

“食品安全的监管没有‘最严’只有‘更严’，《条例》进一步强化了食品安全风险防控的体制和机制。”中国政法大学法治政府研究院院长王敬波说，“食品安全本身带有非常强的安全风险，从风险防护的理念来说，食品安全领域的风险无处不在。”王敬波表示，《条例》对食品生产经营、监督管理和法律责任三章的修改力度很大，对公众关切的餐具饮具集中消毒、网络食品交易、转基因食品、特殊食品及食品广告的管理问题作出回应。同时，细化了食品安全监管体制机制，强化了食品生产经营者主体责任和食品安全监督管理，完善了食品安全社会共治并加大食品安全处罚力度，切实实现坚持以人民为中心保障食品安全的原则。

中国外卖产业持续增长的良好态势，不仅方便了百姓生活，也推动了中国餐饮产业线上线下融合发展，拓宽了消费应用场景，成为餐饮行业发展的新动能。美团点评集团外卖业务负责人陈宁说：“要让大家吃得更好，首先要保证吃得放心。”美团点评通过不断完善公司内部食品安全组织和制度体系，强化入网商户审查和管理，进一步提升食品安全规范化、制度化管理水平。抓住“保证温度、保证速度、保证小哥健康”等配送环节的关键点，采取外卖食品封签等多种措施，提升外卖配送食品安全。“未来，美团点评在继续认真履行平台责任的基础上，将进一步推动政企合作，在智慧监管、信用体系建设、食品安全知识宣传等方面，更好地发挥互联网平台在大数据、云计算、人工智能等方面的优势，为构建食品安全共治共享格局贡献力量。”陈宁说。

与此同时，今年整治食品安全问题联合行动也取得新成果。市场监管总局执法稽查局局长杨红灿在日前举行的专题发布会上介绍，联合行动聚焦人民群众的操心事、揪心事、烦心事，围绕“未取得许可生产经营、超范围超限量使用食品添加剂、食品中非法添加非食用物质、经营未经检疫或检疫不合格的肉类、生产经营山寨食品”等群众反映强烈的重点问题，开展了集中打击。“截至目前，各地市场监管部门查处食品安全违法案件7.8万件，罚款9.1亿元，责令停产停业2431户，吊销许可证157件，从业资格限制168人；各地公安机关侦破食品犯罪案件8758起，打掉窝点5257个，抓获犯罪嫌疑人1.6万名。”杨红灿介绍。

食品安全形势不断好转，但治理食品安全问题不可能毕其功于一役。“下一步，我们将继续组织各地严厉打击各类食品安全违法犯罪行为，保持严惩重处的高压态势。”杨红灿说，“同时，进一步加大曝光力度，依法向社会公开违法案件处罚结果和典型案例，严格按时限公布相关信息，以坚决的行动维护群众身体健康和饮食安全。”