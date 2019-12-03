急救普及，别再以生命为代价

过去一周，几位因心源性猝死而离世的逝者备受关注。这其中，既有值得尊敬的媒体同行，也有为大众所熟知的演艺界明星。心跳骤停的“不可承受之重”，生命倏忽而逝的痛楚，让很多人唏嘘不已。外表看上去健康，却出乎意料地发病；前几分钟还一切正常，却毫无征兆地倒地——猝死的不可预知和突发性，更是让人难以从情感上接受。

事实上，猝死离我们的生活并不遥远——在中国，平均每分钟就有一人发生心脏性猝死，每年死于心跳骤停的总人数达54.4万人。这其中，有九成的病例发生在医院之外，这意味着传统的医疗手段难以在第一时间发挥作用，必须依靠急救。

有研究报告显示，心跳骤停时，如果能够及时进行心肺复苏和AED（自动体外除颤器）除颤，病人有近1/4的可能性从死亡线上挽救回来。如果能够在一分钟内接受除颤，被救活的概率超过90%。虽然心跳骤停的抢救成功率总体上并不高，但只要有一线生的希望，就该全力以赴。

“如果有AED”——多起令人扼腕的案例，让被称为“救命神器”的AED得到了更多的关注。很多人发现，身边的AED设备还远远不够。在北京，有校友为清华大学捐赠了341台AED设备，但在北京地铁，AED的数量仍然为零。在一些发达国家，AED设备的覆盖密度可达到每10万人拥有300台。但目前在我国，即便是AED普及率较高的深圳，其目标也是在未来几年内达到每10万人配备100台。

AED其名不扬，很重要的原因是急救理念的落后。AED不仅是一个急救设备，也是一种新的急救观念。其落地和推广，有赖于急救知识的普及，离不开社会急救意识的提升。相较于心肺复苏，公众对于AED并不熟悉；相较于科学的急救方式，仍有不少民众相信大力咳嗽等“土办法”——更新急救观念，无论是对于关键时刻的抢救，还是对于日常的慢病管理，都有长远的积极作用。

AED身影难觅，也在于相关机制的缺乏。交通枢纽、景区等公共场所以及马拉松等大型赛事活动，AED的配备应当有强制标准。对于社会捐赠等行为，相关部门也应当打通渠道，引导社会力量将AED安置到更需要的地方，将设备的维修维护、培训组织等纳入统一管理。

值得一提的是，在《健康中国行动（2019—2030年）》中，“急救”出现在多项行动计划之中：在“实施健康知识普及行动”，提出面向家庭和个人普及紧急救援等维护健康的知识与技能；在“实施心脑血管疾病防治行动”中，提出引导居民学习掌握心肺复苏等自救互救知识技能。与此同时，许多城市已将AED的普及列入工作目标，“AED救人”的新闻越来越多地出现在人们的视野之中。

生命的代价太过沉重。让急救成为常识，让“神器”成为必备，势在必行。