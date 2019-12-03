贵阳公立医院药占比降至27.69%
近日，贵州省卫生健康委召开新闻发布会，通报贵阳市卫生健康系统深化医改和健康扶贫相关工作。据悉，贵阳市辖区内75家公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外)，药占比从2016年的38%下降到27.69%；该市调整医疗服务价格33项，其中调增28项、调减5项。
据介绍，贵阳市加强乡村医生队伍建设，全市目前共有村医1513人，达到省级要求的医疗服务人员“三合格”目标；全面在县域内定点医疗机构施行先诊疗后付费、一站式即时结报，继续落实大病集中免费救治制度，累计救治121人；编制贵阳疾病谱，强化传染病、地方病、职业病和慢性病防控，启动实施妇幼健康服务保障、出生缺陷防控等工程。
2016年，贵阳市开始打造健康医疗大数据平台。截至目前，“健康云”已接入各类医疗卫生机构292家，汇聚390万份居民健康档案数据、2838万份门诊病历、1244万份住院病历数据，以及约16.88亿条诊疗记录等；依托省、市、县、乡四级远程医疗网络，以县级医院为区域诊断中心，对乡镇卫生院上传的影像、心电图像进行诊断，开展远程诊断服务69316例。
目前，“健康贵阳”App已实现居民电子健康档案、电子病历的主动推送。全市居民实名就诊率达84.36%，其中二级以上医院实名就诊率达到83.76%，基层医疗卫生机构实名就诊率达到85.96%。（通讯员文海 记者黄岚）
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