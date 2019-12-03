农村改厕不能“一改了之”

近日，国务院农村人居环境整治工作检查组在安徽、河南一些地方现场检查发现，一些村镇已经完成改造的厕所不好用、不能用，厕所长期闲置，成了“摆设”。

农村厕所脏乱差现象一直较为普遍，是建设美丽乡村的障碍。近年来，中央提出推进农村“厕所革命”，各地也积极响应，不少地方推行农村“厕所革命”也取得了显著成效，但也有一些地方在落实农村“厕所革命”时流于形式，出现了各种问题。

如此次国务院农村人居环境整治工作检查组就发现了不少问题，暴露出部分地方基层工作人员对于推进“厕所革命”的重要性认识不深刻，思想上不重视。在具体执行改厕过程中生搬硬套、“一刀切”，表现出敷衍塞责、应付了事的“懒政”思维。

推进“厕所革命”在农村的具体实施过程中，地方基层工作人员不能简单地将改厕作为政府的任务单向推进，要充分尊重农民意愿。同时，还要加强质量监管，建立严格的质量把关机制，从产品设备质量到施工质量，建立全流程的选购、监督和验收把关制度，确保新改厕所好用、管用。在重建设的同时，也要注意探索后期维护的长效机制，真正解决“建而不用”问题。

“农村厕改”不能“一改了之”，政策执行者需要做到具体问题具体分析，找到一套符合地方实际的推动路径，以达到既要最大限度地呈现政策初衷、发挥其应有作用，又要防范形式主义、面子工程等落后的治理思路。如此这般，才能让改厕这项民生工程真正惠及广大农民。（王恒）