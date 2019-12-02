基层慢病防控管理专项能力建设工程—糖尿病管理专项总结会在京举办

2019年11月28-29日，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主办，《中国社区医师》杂志社承办，诺和诺德（中国）制药有限公司公益支持的“基层慢病防控管理专项能力建设工程—糖尿病管理专项总结会”在北京举办。

我国是全球糖尿病患病率增长最快的国家之一，糖尿病患者超过9700万，糖尿病前期人群约1.5亿，但治疗率仅为33.4%，控制率为30.6%，糖尿病防控形势非常严峻，已成为全球化的重大公共卫生问题。

据了解，基层慢病防控管理专项能力建设工程—糖尿病管理专项以糖尿病为抓手，面向基层医疗卫生机构的全科医生，开展糖尿病管理的规范化培训，从而全面提升全科医生糖尿病的诊疗和管理水平，项目力争通过3年时间，为基层打造一支专业化、规范化的糖尿病管理队伍，以培养出更多高素质的“健康守门人”，为筑牢基层卫生网底、推动“健康中国”建设发挥积极作用。

总结会现场

国家卫生健康委基层卫生健康司负责人在致辞中表示，“今年，我国启动实施健康中国行动，明确将糖尿病防治行动列为15项重大专项行动之一，并提出针对重点人群，给出相应指导建议及应对举措。这对基层的服务能力也提出了更高的要求。我委能力建设和继续教育中心开展的‘基层慢病防控管理专项能力建设工程——糖尿病管理专项’行动，对于持续推进健康中国战略、健全慢病防治体系、完善医疗服务网络、推动医疗卫生工作重心下移有着非常重要的意义，为进一步织牢分级诊疗体系网底、深化改革、明确基层功能定位、建立分工协作机制、夯实医疗卫生服务网络的基石起到了推动作用。”

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主任杨爱平表示，专项于2018年11月开始实施，我们借鉴国家继续医学教育供给侧改革所确立的一套体系化的新型培训模式，采取线上线下相结合的学习方式，不断地提升培训的精准化，实效化。经过1年的努力，专项进展顺利，并初见成效。一是有效提升了基层全科医生糖尿病防治管理能力；二是对专项试点城市建立基层首诊、双向转诊有效机制奠定了良好基础，推动紧密型县域医共体建设；三是有力促进了当地基层家庭医生签约率和群众满意度的提升；四是逐步建立齐了基层糖尿病病例数据库。同时通过规范糖尿病病例管理，还进一步提高基层全科医生糖尿病的管理技能和水平，进一步强化医生对患者的后期随访等相关工作。

诺和诺德（中国）市场准入与公共事务副总裁林敏在会上表示，作为一家以研发创新为主导的全球生物制药领军企业，诺和诺德在改变糖尿病方面了取得了很多成果。但中国糖尿病患者尚有巨大的医疗需求未被满足，加强糖尿病科普教育和防治工作至关重要，刻不容缓。未来，诺和诺德将一如既往地通过创新与合作，推动中国改变糖尿病的事业，助力实现“健康中国2030”的愿景。

会上，《中国社区医师》杂志社副社长陈静进行了项目总结报告，据陈静介绍，2019年，专项在河北省、江苏省、浙江省、山东省、广东省、重庆市（五省一市）30个城市陆续启动，由全国200多名知名糖尿病专家对30个城市的1200名全科医生进行临床技能培训，提升了基层全科医生糖尿病的规范化管理水平。截至2019年10月中旬，98%的学员（1200名）按照规定的时间节点完成了在线学习、临床实践、患者教育、提交病例等培训内容；201名带教老师全部完成带教任务。

为了全面评估糖尿病管理专项的组织管理执行和学员培训效果，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心拟于2019年11月—2020年11月开展基层慢病防控管理专项能力建设工程——糖尿病管理专项系列之健康控糖行动，与会领导、嘉宾和基层医生代表共同为新项目启动。