智慧医疗实现疾病预防、干预 紧密型智慧医共体构建就医新格局

2019年12月1日，在第十四届中国健康传播大会上，《基于城市健康指数的疾病预防和干预的探索与实践》和“紧密型智慧医共体”创新模式先后重磅推出，展现了平安智慧城市通过智慧医疗技术手段实现疾病的预防和干预，并可以通过人工智能、大数据、云计算等新技术手段帮助医共体内同质管理、资源共享互通，助力就医新格局的构建。

基于城市健康指数，实现疾病预防和干预

由清华大学和平安集团去年联合发布的城市健康指数是基于各地区的健康医疗大数据平台，从既有数据中挖掘相关信息，全面评估城市健康状况，共涵盖3大维度80项指标，在综合反映一个城市的生活方式、自然环境状况，和医疗资源分配情况的同时，还可重点监测近40种主要疾病的发病情况。所有指标与各地大数据平台可以实时联动、动态更新，能够为城市健康管理提供最及时的决策支持。

在第十四届中国健康传播大会上，清华大学史宣玲博士和平安集团首席医疗科学家谢国彤博士分享了基于城市健康指数，平安智慧城市智慧医疗（简称：平安智慧医疗）是如何实现疾病的预防和干预。目前，城市健康指数已在甘肃省落地应用，通过一年来的落地应用，不仅能够从卫生资源、疾病发病、生活方式、自然环境等多维度进行城市综合评价和动态监测预警，还能够进行疾病风险预测并结合区域特点提供个性化建议。

同时，平安智慧城市不仅能为单个诊疗节点提供辅助，更能够覆盖诊前、诊中、诊后的全生命周期医疗健康服务场景，通过人工智能技术和大数据实现智慧诊疗一体化。

在疾病干预过程中，平安智慧城市智慧医疗团队为甘肃省卫健委搭建了一套基于人工智能的智能辅助诊疗系统，为基层医生提供实时的辅助诊断推荐、规范化及个性化的治疗方案推荐，并给医生提供实时的医学知识支持。

目前，该平台已在甘肃省逾13000家基层医疗机构落地，每周提供超过40万次的诊疗推荐，从而减少了医生的误诊、漏诊，为提升医疗服务效率、增强基层服务能力提供了有效帮助。

该平台在甘肃省最先在白银市上线试点，试运行第一个月内，服务的基层医疗机构达到了700家，共计服务医生5000余人，服务门诊患者245,000人次。根据比较评估，系统上线后可以规范基层全科医生的诊疗行为，提升对临床指南的依从性和诊疗规范率。

目前，平安智慧城市智慧医疗一体化平台，已落地全国70多个城市，应用于超过14000多家医疗机构。诊前，通过城市健康指数、智能疾病预测等解决方案，开展有效的疾病防控。目前已可支持40多种传染病、慢性病的预测及防控方案建议。诊中，通过智能影像、智能辅助诊疗、互联网医院等解决方案，提升医疗服务质量与效率，其中，智能影像拥有50多种AI模型储备，智能辅助诊疗AskBob支持约1500多种疾病的个性化辅助诊断和治疗建议。诊后，通过智能慢病管理等解决方案，为市民提供智能疾病问答、患者教育等服务，降低长期健康风险。

在当天下午举办的“紧密型智慧医共体论坛”上，平安智慧城市联席总经理兼首席战略官高孟轩表示，平安的想法和政府、医院是一样的，都是希望居民少生病、少住院、少负担、看好病，平安智慧城市希望可以统筹利用好现有卫生信息资源，运用更智能的卫生信息化手段，助力基层医疗发展，助力紧密型医共体的全面落地建设，让更多患者能就近接受到高质量的医疗服务。

共建紧密型智慧医共体 构建就医新格局

紧密型县域医共体将医疗机构之间原本松散的协作关系转变得更加紧密，但在医共体信息化项目建设过程中，面对众多成员单位以及其不同的信息化建设水平，如何解决跨机构异构系统协同运行，未来将会有哪些切实可行的新型诊疗服务模式落地，在县域医共体建设中，如何让医保基金得到有效利用，引导居民合理就医，减少医疗支出，以及如何推动医共体从单一的基本医保制度向多元的医保体系发展？

在下午的“紧密型智慧医共体”论坛上，江苏省镇江市医疗集团理事长、党委书记、院长邵教，深圳市罗湖医院集团妇幼保健院副院长兼集团信息管理中心主任陈家林和平安智慧医疗首席产品官江涛分别围绕智慧医共体进行了主题分享，三方共同探讨医共体模式下的县域信息化机遇与挑战，就信息智慧化手段助力紧密型医共体建设如何打造创新模式贡献真知灼见。

江苏省镇江市医疗集团邵教院长介绍，新医改以来，镇江市注重供给侧、治理侧、需求侧三侧改革，实体化医疗集团，重构了健康服务体系。在供给侧，整合资源建立了胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿救治“五大中心”。通过医联体指导基层正确识别处理相关病人，实现患者信息共享、远程急救指导和院内急救准备的院前与院内无缝对接。

深圳市罗湖医院集团妇幼保健院副院长兼集团信息管理中心主任陈家林介绍，罗湖医院集团对辖区内2005年以后的所有居民健康档案信息进行了整合，方便居民随时随地查阅个人健康信息，实现全生命周期的健康管理，并用于社康、医疗机构与专家之间的实时医疗信息共享、进行双向转诊、远程会诊和远程查房，让健康数据实现记录一生、服务一生、服务一生的目标。

平安智慧医疗首席产品官江涛介绍，新一代的智慧医共体、智慧医院肯定不止提供单一的诊疗服务，会涉及云技术、大数据、医药、保险、大健康服务等等，通过信息化建设帮助医共体内成员单位的同质管理和资源共享互通，从“治末病”向“治未病”发展，逐步降低医疗支出，实现医疗与公共卫生协同，进而形成有序的就医格局。

本次大会由国家卫健委和清华大学共同发起，由国家卫健委规划发展与信息化司、国家卫健委宣传司、清华大学新闻与传播学院、清华大学医学院为指导单位，清华大学国际传播研究中心、清华大学公共健康研究中心、中国疾病预防控制中心、中国健康教育中心、中国人口宣传教育中心主办。

关于平安智慧城市·智慧医疗

平安智慧城市·智慧医疗依托平安集团人工智能、区块链、云计算三大核心技术，以领先的医疗科技为核心，平安云为载体，从服务政府开展智慧医疗到辅助医疗机构提升医疗效率两个方面，完善了包括智能医疗质量控制、智能疾病预测、智能分诊导诊、智能医疗影像筛查、智能辅助诊断和治疗、智能ICU重症管理以及智能随访患教等诊前、诊中、诊后全流程端到端的解决方案矩阵。覆盖数千种疾病智能疾病辅助诊疗模型约8亿就诊人群，具备完善的医疗知识图谱（包括：药品、疾病、处方、风险因子等）。平安智慧城市智慧医疗业务已横跨中国及东南亚等70多个城市，与国内近20个省市的医疗行政主管单位开展紧密合作，在上万家医疗机构上线应用。