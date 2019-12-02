“鼠疫无法治”“5G致失明”均属谣言
鼠疫无药可治？5G手机运用了毫米波，可导致失明？有的牙膏可杀灭幽门螺杆菌，预防胃病和胃癌？……这些，都是谣言。昨天，由北京市科学技术协会、北京市网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布11月“‘科学’流言榜”，打假谣言。
“鼠疫病死率高达100%，无药可治”近期流传。流言榜辟谣称，历史上鼠疫确实引起过大范围的死亡，但这是因为当时人们对鼠疫的病因、治疗、预防等认识不足。虽然人类对鼠疫普遍易感，但在现代医学里，鼠疫病例已经可以通过规范使用抗生素进行治疗。病人如果能早期就诊，并得到规范治疗，治愈率很高，可疑接触者也可通过预防性服药而避免发病。
有人认为：5G载频是毫米波段，毫米波对眼睛伤害很大，可导致黄斑变性，使用时间过长可能导致失明。其实，我国三大运营商5G通信运用到的是中低频，频段在3Ghz至6Ghz之间，属于厘米波段。对于手机电磁波产生热能的问题，实验数据表明，华为、中兴等国产品牌手机，以及苹果、三星等国外品牌手机，电磁波能量吸收比均远低于2.0W／kg的国家标准，正常使用不会对人体健康产生影响。而“黄斑变性”是老年人很常见的一种疾病，因为随着年龄增加，视网膜组织退化、变薄，引起黄斑功能下降。临床中，由于用眼不当导致黄斑损伤，只有登山者爬雪山不戴护目镜等极端条件下才可能出现。
“牙膏能杀灭幽门螺杆菌，预防胃病和胃癌”更不可能。幽门螺杆菌主要存在于胃中，口腔里不过是一些“散兵游勇”，单独进行口腔杀菌意义不大。目前没有证据表明某种牙膏能彻底杀灭口腔幽门螺杆菌。某些牙膏宣传中列举的科学研究均是仅仅停留在体外试验和动物试验阶段，远达不到其所宣称的神奇效果。幽门螺杆菌患者应到医院消化科寻求正规治疗。
“睡太多增加痴呆风险”及“戴脑电波走神监测环可评判小学生注意力”也是谣言。保证充足和有规律的睡眠是非常重要的，白天不觉得疲倦，精力充沛，就是最佳的睡眠。“走神监测环”也缺乏物理学支持，即使物理上能够准确测量出脑电信号，由脑电信号形成的脑电图也非常复杂，还不能因此判断出学生是否“走神儿”。（记者 张航）
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