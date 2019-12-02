提升影响力 卫生检疫标准化步伐加速
陈瑜
全国卫生检疫标准化技术委员会近日经国务院标准化行政主管部门批准成立，负责全国卫生检疫领域内标准化工作，是承担全国卫生检疫标准化技术归口和对口联系的技术组织。
该委员会接受国家标准化管理委员会领导和海关总署业务指导，主要由行政机关、科研院所、高等院校、检测机构、企业、行业协会等有关方面的68名专家组成，秘书处设在广东国际旅行卫生保健中心。
全国卫生检疫标准化技术委员会主任委员、海关总署副署长张际文表示，将加强顶层设计，构建系统完备、科学规范、运行有效，具有中国特色的卫生检疫国家标准化体系，围绕重大传染病疫情防控、突发公共卫生事件处置、口岸公共卫生核心能力建设等重点领域制修订一批急需的国家标准，加速推动我国卫生检疫标准“走出去”和互联互通，不断提升海关卫生检疫在全球的影响力和话语权。
钟南山院士等专家表示，卫生检疫标准化工作，将助力实施健康中国战略，让中国标准加速走出去。（记者陈瑜）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn