冬季皮肤干燥？这款润肤茶喝起来

冬天里人们时常感觉口干舌燥，容易上火，皮肤也干巴巴的，摸起来十分粗糙，影响美观不说，还发痒、脱屑，让人在燥烈的冬季更加不舒服。

如何缓解?除了外部护理，中医更强调从内调理。

我就常给大家推荐一款润肤茶。这款茶只有3味药：生地黄、桑叶、大枣。

做法：每日早上取生地黄10克，桑叶5克，大枣2枚，开水冲泡后一饮而尽即可。

饮食方面，也可以煲点猪肉、百合、银耳汤喝。中医理论中肺主皮毛，皮毛的干燥与肺燥有关系，百合润肺，所以吃点百合会有助于滋润皮肤。银耳也有滋阴养肺的功效，加猪肉就是为了口感更好一些。

方法也很简单，将猪肉、百合、银耳，加适量的水放到砂锅里煲就可以了，快煲好时再加点盐调调味。当然加了猪肉就是咸汤，如果想吃甜味的，可以不加猪肉，放百合、银耳，再加点冰糖炖就可以了。(河南中医药大学第一附属医院男科副主任医师 李俊涛)