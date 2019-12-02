中国畜牧业转型发展成效明显
肉蛋奶总产量连续8年超1.4亿吨
本报驻马店11月30日电 （记者常钦）30日，记者从全国畜牧业工作会议上获悉，我国畜牧业转型发展取得明显成效：保供给，肉蛋奶总产量连续8年稳定在1.4亿吨以上，畜禽养殖综合规模化率达到60.5%；保安全，畜产品抽检合格率达到98.6%，质量安全水平处于历史最好时期；保生态，全国畜禽粪污综合利用率超过74%，绿色发展取得突破性进展。
据介绍，当前，我国畜牧业正处于转型升级的关键时期，产业发展不平衡不协调不充分的问题仍然较多，特别是去年非洲猪瘟疫情发生以来，产业内部深层次的问题进一步暴露。下一步，农业农村部将立足当前加快恢复生猪生产：全面细化分解近三年生猪稳产保供目标任务，强化督查考核，确保如期实现既定目标；支持新建和改扩建规模养殖场，改善基础设施条件，尽快形成实际产能；支持大型养殖企业通过“公司+农户”、租赁兼并、生产托管、合伙制等多种形式，带动中小养殖场户恢复生产；强化监测预警。将全国年出栏500头以上的规模猪场全部纳入监测调度范围，加强形势研判和市场引导，增强养殖信心；抓好疫情防控。加强指导服务。提高养殖场户生物安全水平和饲养管理水平。
同时，着眼长远加快畜牧业转型升级：转变畜禽养殖方式。持续深入推进畜禽标准化规模养殖，建立标准化生产体系。培育家庭牧场等新型经营主体，壮大生产性社会化服务组织，带动中小养殖场户有效融入现代畜牧业；深入推进畜禽养殖废弃物资源化利用，建立粪污收集、转化、利用网络体系，实现农牧结合、种养循环；健全动物疫病防控体系。支持和引导兽医社会化服务体系发展，增强动物疫病疫情预警能力、应急反应能力和疫病控制能力；强化畜牧业科技支撑。提高畜牧业发展质量、效益和竞争力。
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