印度业界期待中印医药合作提质增速
据新华社新德里11月30日电 （记者赵旭）广西壮族自治区防城港国际医学开放试验区（中国）投资交流会日前在印度首都新德里举行，印度与会代表期待中印医药合作提质增速。
防城港市委副书记、国际医学开放试验区防城港市筹备委员会副主任廖立勇在交流会上表示，中印加强医药领域合作可以优势互补、互惠互利。希望双方通过试验区扩大医药贸易规模，打造中印制药产业园和医学联合实验室，促进中印医学交流。
印度医药保健委员会主席桑杜表示，希望尽快落实相关政策，为中印医药合作提速。
来自孟买和昌迪加尔的多位药企负责人告诉记者，当前中印药企在原料药领域合作基础良好，希望通过试验区扩大成品药贸易规模。
《 人民日报 》（ 2019年12月02日 03 版）
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