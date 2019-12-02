全国报告存活艾滋病感染者95.8万 整体疫情持续处于低流行水平 

“‘与艾滋病病毒感染者和病人吃饭会感染艾滋病吗？’当然不会了！”在大兴机场4层，几位乘客正端着手机，饶有兴致地做艾滋病相关问答题进行闯关。答对之后，就可以给手中的“登机牌”盖章，前往下一个闯关点位。昨天是世界艾滋病日，北京市卫生健康委员会、北京海关和北京市大兴区人民政府于上午10时在北京大兴国际机场联合举办2019年北京市第32个“世界艾滋病日”主题宣传活动，通过寓教于乐、生动有趣的宣教形式，让人们更好地了解艾滋病。摄影/本报记者 郝羿

昨天是世界艾滋病日，国家卫健委公布我国艾滋病防控基本情况。今年，我国各地全面落实各项艾滋病防控措施，防治工作取得显著进展，艾滋病疫情持续控制低流行水平，全国报告存活感染者95.8万。目前，艾滋病经输血传播基本阻断，经静脉吸毒传播和母婴传播得到有效控制，性传播成为主要传播途径。

近年来，我国采取了多项措施防控艾滋病。包括聚焦性传播和消除母婴传播，针对重点地区、重点人群和重点环节，精准实施六大工程。

目前，我国艾滋病防治工作取得显著进展。通过进一步加大检测和治疗策略，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，2019年1—10月，全国共检测2.3亿人次，新报告发现感染者13.1万例，新增加抗病毒治疗12.7万例，全国符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例为86.6%，治疗成功率为93.5%。截至2019年10月底，全国报告存活感染者95.8万，整体疫情持续处于低流行水平。

国家卫健委表示，目前，艾滋病经输血传播基本阻断，经静脉吸毒传播和母婴传播得到有效控制，性传播成为主要传播途径。2019年1—10月新报告感染者中，异性性传播占73.7%，男性同性性传播占23.0%。疫情分布不平衡，波及范围广泛，影响因素复杂多样，防治形势仍然严峻，防治任务更加艰巨。

下一步，国家卫健委将继续推动预防艾滋病宣传教育工程。增强个人健康责任意识，提高宣传技术水平，提高居民、流动人口、老年人、易感染艾滋病危险行为人群宣传教育的针对性和有效性；推动艾滋病综合干预工程，实施宾馆等公共场所安全套摆放全覆盖，加大互联网线上和线下综合干预力度，试点和推广暴露前、暴露后预防措施，对夫妻一方感染艾滋病家庭开展综合干预。

国家卫健委强调，要扩大艾滋病检测治疗，发挥社会组织作用，利用自愿咨询网络动员易感染艾滋病行为人群检测。加强医疗机构重点科室主动检测服务，推动互联网预约检测和自我检测。对感染者实施应治尽治策略，不断提高治疗服务质量。2019年通过社会组织参与艾滋病防治基金5350万元支持598个参与艾滋病防治的社会组织。

同时，依法打击涉及艾滋病传播危害的相关违法犯罪行为，对抓获的卖淫嫖娼、聚众淫乱等人员进行艾滋病检测，对检查发现的感染者加强重点管理并开展抗病毒治疗。加强合成毒品等物质管控，加强社交媒体和网络平台管理。

在消除母婴传播方面，落实预防母婴传播综合干预措施，加强感染艾滋病育龄妇女健康管理和指导，规范感染孕产妇及所生婴儿抗病毒治疗。提升预防艾滋病母婴传播综合服务水平，以省为单位逐步开展消除母婴传播工作。

此外，对于学生预防艾滋病教育工程也是下一步的工作重点，通过完善和落实疫情通报机制和定期会商机制，成立由校领导牵头的艾滋病防控领导小组，落实初中学段6课时、高中学段4课时的预防艾滋病教育时间，落实普通高等学校、职业院校预防艾滋病教学任务。（记者 蒋若静）