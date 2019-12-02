贵阳：将建80个垃圾分类示范区
贵州省贵阳市日前印发生活垃圾分类示范片区创建实施方案（试行）。该市提出，到2019年年底，全市创建80个生活垃圾分类示范片区；到2020年，全市垃圾分类小区覆盖范围达到90%以上。
该市明确，示范片区要求落实生活垃圾分类投放管理责任人制度。实行物业管理的，物业服务机构为管理责任人；成立业委会自主管理物业的，业委会为管理责任人；没有委托物业服务机构也没有成立业委会的，社区居委会为管理责任人；没有实行物业服务的区域，各产权单位、管理单位为管理责任人。分类投放管理责任人负责组织管理责任区域内生活垃圾分类投放工作，加强宣传教育，引导居民分类投放、分类收集，并根据人口数量、服务半径、垃圾产量等，按照生活垃圾分类收集容器设置规范要求，配备、设置符合清运要求的分类收集容器。按可回收物、易腐垃圾、有害垃圾、其他垃圾4类进行分类收运。
为了确保分类有实效，该市还将建立政府依法监督、第三方专业监督、公众参与监督的生活垃圾分类全过程综合监督体系，强化日常监管，并定期进行考核评比。对复查不合格及工作质量严重下滑的示范片区，取消其分类示范片区称号。（记者黄岚）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn