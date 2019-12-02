贵阳：将建80个垃圾分类示范区

贵州省贵阳市日前印发生活垃圾分类示范片区创建实施方案（试行）。该市提出，到2019年年底，全市创建80个生活垃圾分类示范片区；到2020年，全市垃圾分类小区覆盖范围达到90%以上。

该市明确，示范片区要求落实生活垃圾分类投放管理责任人制度。实行物业管理的，物业服务机构为管理责任人；成立业委会自主管理物业的，业委会为管理责任人；没有委托物业服务机构也没有成立业委会的，社区居委会为管理责任人；没有实行物业服务的区域，各产权单位、管理单位为管理责任人。分类投放管理责任人负责组织管理责任区域内生活垃圾分类投放工作，加强宣传教育，引导居民分类投放、分类收集，并根据人口数量、服务半径、垃圾产量等，按照生活垃圾分类收集容器设置规范要求，配备、设置符合清运要求的分类收集容器。按可回收物、易腐垃圾、有害垃圾、其他垃圾4类进行分类收运。

为了确保分类有实效，该市还将建立政府依法监督、第三方专业监督、公众参与监督的生活垃圾分类全过程综合监督体系，强化日常监管，并定期进行考核评比。对复查不合格及工作质量严重下滑的示范片区，取消其分类示范片区称号。（记者黄岚）