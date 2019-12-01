广州医生万米高空又救一人

从广州飞往上海，22时30分起飞，本该0时8分到达，就给家人打电话报平安。可是，11月29日晚，广东省第二中医院针灸康复科文希医生，却一直与家人“失联”到翌日1时17分，难道他是在万米高空多呆了70分钟？短短的70分钟对他的妻子李云海来说，非常漫长，她在这期间担心不已。

原来文希医生与同行的刘通医生在飞机上遇到乘客突发急病，考虑到“低血糖昏迷导致躁狂”，进展为呕吐、牙关紧闭、呼吸困难、面色紫绀！两位医生来不及戴手套就用手清理异物，开放气道，一路抢救，直到患者转危为安，神志恢复清醒。

“治病救人是医生的天职，不管在什么地方遇到患者，‘第一时间’赶去救人，永远是第一位的。”当事人文医生、刘医生笑称：“这次来上海，救人一命，值了！”

妻子急了 落地1个多小时 怎么还深夜“失联”？

11月29日傍晚，文希医生、刘通医生从省二中医下班，赶往白云国际机场，准备飞往上海参加周末的专业培训学习班。

一个平常的夜晚，因为丈夫这次航班较晚，李云海没有睡，一直在等丈夫抵达上海报平安的短信。让她没想到的是，一直等到30日凌晨0时26分，飞机落地已经近20分钟，丈夫还没消息传来，从0时26分到1时9分,着急又担忧的李云海打了4个电话，居然一直关机！直到1时17分，电话终于打通了，李云海从电话里听到丈夫的声音很正常的，心里的石头才放下了。

为什么一直没开机？文希医生告诉妻子，“没空，刚才在飞机上抢救一个病人，飞机落地后还在抢救，现在病人平稳一些了，正准备送去机场医院进一步治疗。”

机上救人 手套都戴不及 清异物救躁狂症状患者

据文医生回忆，因为近期工作忙，11月29日航班也确实晚，他一上飞机就开始打瞌睡。正在迷迷糊糊之际，突然听见航班的机长在呼叫医生，称机上有乘客突发疾病，“我和同事刘通，第一时间响应，跑过去察看。”

赶到一看，机上男患者已经出现躁狂症状，当时考虑患者可能是精神类疾病，两人立刻请求乘务长协助，打开患者随身背包查看有无相应的药物。这才发现，包里除了胰岛素及口服降糖药外，没有其他药物。当时已经接近29日24时了，考虑患者为低血糖导致神志障碍可能性大。

两人正准备询问病史，患者突然呕吐，接着就牙关紧闭，呼吸困难，面色紫绀了。来不及戴手套，文医生、刘医生赶紧给患者清除口中异物并及时开放气道，手上都是患者的呕吐物，幸好这样一来，患者开放气道后呼吸平顺，生命体征也平稳过来了。

患者呕吐后空气中有明显的酒味，酒后更易出现低血糖，这就进一步支持了两人之前的诊断。因机上抢救物品有限，两名医生只能让机乘人员拿来含糖饮料，在患者稍镇静的时候辅助他服用了一点，但患者不能很好配合，加之担心他吸入肺中，就没再继续。

所幸的是，飞机很快降落到机场，机场急救反应迅速，两位医生向急救人员汇报病情并指导测血糖，一测血糖，果不其然，只有2.3mmol/L，立刻静推高糖，参与抢救。

最终患者转危为安，神志恢复清醒，被送入机场医院继续治疗。机组人员及机场急救人员的一声谢谢，让文希和刘通相视而笑，称：“这次来上海，救人一命，值了！”(广州日报全媒体记者何雪华 通讯员李朝、金小洣)