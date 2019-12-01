北京市三级医院有望实现“先诊疗后结算”
未来，患者在三级医院就诊，有望不再反复排队划价缴费，而是在完成诊疗离开医院时一并结算费用。昨天，健康中国-清华现代医院管理论坛暨北京清华长庚医院创新发展大会举行，市卫生健康委员会主任雷海潮透露，下一步计划把“先诊疗后结算”的服务方式扩展到本市三级医院。
雷海潮透露，本市在今年创新60项改善医疗服务举措的基础上，明年初步打算继续推出不少于20项改善医疗服务的举措。目前北京地区340家社区卫生服务中心、社区卫生服务站和部分二级医院已经实行了“先诊疗后结算”的服务方式，深受患者和老百姓的欢迎。“先诊疗后结算”，即患者看病过程中的检查、化验、取药等每一个环节，不用再去排队等候划价缴费了，只需在最后离开医院时一并进行费用结算即可。
“现在，到基层医疗卫生机构就诊的患者明显增加了。”雷海潮透露，北京市从2017年4月以来，连续32个月，社区卫生服务机构的诊疗工作量增幅都快于二、三级医院的增幅。“下一步想把‘先诊疗后结算’的服务方式，扩展到三级医院。”
此外，今年，本市建设五所左右示范性研究病房，明年将推动十所左右示范性研究病房建设。预计到2021年或2022年，北京地区研究型病房建设将会形成更好规模。
雷海潮透露，未来两到三年内，要在北京地区布局有关疫苗、药品和医疗器械方面的研究和创新，以及人工智能、区块链技术在医药卫生领域中研发和应用的相应研究基地。本市还将布局医药健康协同创新研究中心。“这样的研究机构面向北京地区所有央属单位和市属单位开放。初步构想要在一所市属医院和一所央属医院同时布局同一类别的研究中心，以形成相互竞争、相互参比，共同发展的良好局面。”（刘欢）
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