医者仁心 患者安心
闻 悟
近日，一张“医生跪着给病人做手术”的照片在网上热传。这位医生左脚踝骨折，右腿支撑、左腿跪着，为病人做了5个小时左右的手术。她说，预约的手术“不能说因为什么特殊情况就不做吧，除非自己是躺在那不能动了，这是职业操守的问题”。一个单腿跪着的身姿，是对职业道德的坚守，带给公众暖暖的感动。
医生服务带着体温，医院文化体现温度。如今，越来越多的医院建立人文关怀制度。有的医院会提前加热耦合剂，为了患者冬天做B超不再“一哆嗦”；有的医院打掉急诊中心的外墙，为了救护车可以直接开入，因为节约一分钟就可能挽救一条生命；有的医院以“不说一句伤害病人的话、不做一件对不起病人的事”为圭臬……追求最暖心的医疗，打造有温度的医院，才能巩固和提升患者满意度，促进医患和谐。
“为人民提供最好的卫生与健康服务”，习近平总书记提出的这一要求，是广大医务工作者追求与奋斗所向。每个医生都葆有一颗仁心，患者才会更加安心。
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