国家老年医学中心、北京医院耳鼻喉科住院医师 黄静瑶 □主任医师 杨 弋

打鼾，是老人生活中的常见现象。有人认为，打鼾代表睡得香，其实不然。

有些患者并不知道自己打鼾，这种情况自身睡眠质量一般不受影响。但当患者睡眠时鼾声震天、呼吸时断时续，经常憋醒，睡眠质量受到严重影响时，这就是睡眠呼吸暂停综合征的表现，需要治疗。

睡眠呼吸暂停会导致血液中的含氧量减少，导致觉醒次数增多、睡眠结构破坏、睡眠效率下降。短期缺氧会造成可逆的组织器官变化，但若慢性长期缺氧，会导致多器官多系统的功能障碍，引起一系列并发症和合并症。

第一，记忆力和脑细胞功能受到影响。患者通常伴有白天嗜睡，带来注意力不集中，导致认知功能也受到影响，注意力、记忆力及执行力等与健康人群相比下降，严重者会导致老痴。

第二，打鼾与高血压、心脑血管疾病密切相关。大脑长时间处于缺氧、低压状态，易导致高血压和心脑血管疾病。此类患者高血压患病率高达48%，冠心病患病率是普通人的3.4倍。

第三，打鼾是2型糖尿病发病的危险因素之一。患者的糖尿病发病率在15%~30%，且二者相互影响。

第四，影响肺功能。由于长期低通气甚至暂时性呼吸暂停，会导致患者肺功能失调，肺换气不足，可出现严重低氧血症和高碳酸血症。若呼吸暂停时间过长，可出现急性呼吸衰竭，部分患者还可并发夜间哮喘。睡眠呼吸暂停综合征还与慢阻肺有关。

综上所述，打鼾严重的老人，应尽快到医院睡眠中心就诊。通过夜间的多导睡眠图检查可以确诊疾病，并评估其严重程度。