口香糖不光能清新口气、锻炼咀嚼能力，还可增加大脑血流，带走脑部的代谢废物。近期，台湾《康健》杂志撰文表明，每天嚼嚼口香糖有助于健脑、防老痴。

日本阿尔茨海默病专家长谷川嘉哉表示，大脑中会积累以牙周病菌为根源生成的“β-淀粉样蛋白”，这是老痴发病、恶化的原因之一。要把这种蛋白从大脑中赶出去，用脑部血流冲走是最有效的解决办法。要想促进脑部血流循环，最简单的动作就是咀嚼，但三餐的咀嚼量远远不够，所以，嚼口香糖不失为一个好方法。

很多运动员在练习或比赛中，都会咀嚼口香糖，来提高脑部血流，刺激大脑活跃性，反射神经、记忆力、判断力、集中力也都会提高。另外，很多老人牙齿松动，喜欢吃柔软的食物，不止咀嚼次数减少，也会加速大脑老化，加上摄取的营养种类有限，导致营养不良，身体越来越衰弱。建议在三餐之间，一天三次，每次嚼口香糖5分钟。注意咀嚼时不要光用一边牙齿，且不要选择含糖或含酸性物质的口香糖，否则会引起蛀牙等问题。（郭五陵）