70个新药纳入医保目录 价格平均下降60.7％

国家医疗保障局28日召开新闻发布会表示，建立医保制度以来规模最大一轮国家医保药品目录调整谈判宣布收官。97个药品经过谈判进入医保目录，其中，8个近年来上市的国产重大创新药品在列，释放出支持药品创新的明确信号。保守估计，通过谈判降价和医保报销，患者个人负担水平将降至原来的20%以下，个别药品降至5%以下。

据介绍，医保谈判分为常规准入和谈判准入两个阶段。此次医保谈判在汇集了地方医保部门、企业、药品招标平台等多渠道相关数据基础上，测算出每个药品的谈判底价。共涉及150个药品，包括119个新增谈判药品和31个续约谈判药品。119个新增谈判药品谈成70个，价格平均下降60.7％。其中，肿瘤、糖尿病等治疗用药的降幅平均在65％左右。

31个续约药品谈成27个，价格平均下降26.4％。“药品谈判存在一定的不确定性。目录内4个药品续约谈判不成功，目录内有类似或者疗效更好的替代药品可供选择。我们后续会探索建立医保目录动态调整机制，综合临床需求、医保基金承受力及企业的价格意愿。此次未续约的药品，未来也可能会再次调入目录。”国家医保局医药服务管理司司长熊先军说。

记者了解到，22个抗癌药、7个罕见病用药、14个慢性病用药、4个儿童用药此次谈判成功，被纳入国家医保药品目录。其中，备受关注的3种丙肝新药价格降幅平均在85％以上，将改变我国丙肝治疗此前无药可用、用不起药的困境。

熊先军介绍，这次谈判成功的药品多为近年来新上市且具有较高临床价值的药品，涉及癌症、罕见病、肝炎、糖尿病、耐多药结核、风湿免疫、心脑血管、消化等10个领域。通过发挥医保部门“战略购买者”作用，以量换价，推动药费大幅下降，将多个全球知名的“贵族药”开出了“平民价”，进口药品基本都给出了全球最低价。

熊先军认为，与以往相比，本次谈判呈现出诸多亮点。一是医保目录药品结构明显优化，保障能力显著提升；二是将一批认可度高、新上市且临床价值高的药品调入目录；三是与公众利益联系紧密的药品费用也显著降低。

“经过本轮调整，2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》共收录药品2709个，与2017年版相比，调入药品218个，调出药品154个，净增64个。”熊先军表示，下一步国家医保局要加强对各地医保部门的指导，及时将谈判药品纳入乙类目录范围，并会同有关部门提前做好信息系统调试，指导医疗机构根据需要做好备药准备，确保2020年1月1日顺利启用新版目录。（记者吴佳佳）