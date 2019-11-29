“好药”入医保，民生与市场双赢

此次医保药品目录的调整，不仅对患者有巨大好处，也有利于质优价廉的药品脱颖而出，让患者与药企都有了稳定的预期，是民生与市场的双赢之举。

据报道，11月28日，国家医保局、人力资源和社会保障部印发《关于将2019年谈判药品纳入<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>乙类范围的通知》（医保发〔2019〕65号），正式公布了谈判药品准入结果，70个新增谈判成功药品价格平均下降60.7%。本轮调整，调入药品218个，调出药品154个，净增64个。药品费用显著降低，是本次谈判的一大特点，多个进口药甚至给出“全球最低价”。

尽管对于这次医保目录调整，社会已有较高期待，但目录公布之后，调整的力度之大，还是超出很多人的预期。部分调出呼声较高、但一直没有调出的药品，这次被调出；不少临床必需，此前却因价格较高，担心会增加基金负担的药品，被调入。这种调整药品目录的方式，不仅对患者有巨大好处，也有利于质优价廉的药品脱颖而出，让患者与药企都有了稳定的预期，是民生与市场的双赢之举。

此次医保目录调整，是较长时间内民意的集中体现。旧版医保目录虽然在医疗保障方面发挥了很大作用，但也产生一些民生痛点。在电影《我不是药神》中，这类痛点被充分展现。旧目录的药品种类虽然不少，但患者迫切渴求的部分好药，却没有纳入。为了看病，部分患者不仅要倾其所有，而且还得冒险从国外代购药品。与之形成鲜明对照的，是少数辅助用药销量巨大，资金没有用在刀刃上，调整医保目录的呼声很高。

此次医保目录调整之后，最直接的好处是患者得到实惠。部分价格昂贵的药品，经大幅降价之后进入医保，不仅用“零头价”就能买到，而且医保再报销很大一部分，患者获得了双重利好，个人负担将显著下降，有效纾解民生痛点。尤其是癌症、罕见病等重大疾病患者，将会因为这次调整，由过去的“望价兴叹”，变成可以轻松获得这些药品。而我国庞大的人口基数决定了，国内患者最有资格享受“全球最低价”。

不仅如此，这次调整对药企也将产生巨大影响，有着鲜明的导向作用。国内药品市场巨大的潜在机遇，没有一家药企敢于忽视。某种药品一旦进入医保目录，就意味着在国内市场具有了可观的保底销量，药企当然愿意用大幅降价来换取进入医保目录的机会。在以量换价谈判中，“纳入医保”是重要筹码，如今承诺兑现，不仅让药企吃了定心丸，大幅降价进入国内市场，也有望成为更多跨国药企的自觉行动。

以前，药品是否能够进入医保，“看疗效”只是一方面，还存在其他诸多影响因素。其中，药企通过公关等方式，让疗效并不确切的药品进入医保目录，是可以行得通的一条道路。其结果是，一些药企并不注重研发创新，而是将大量资金用在市场推广与营销方面。养科研人员不如养医药代表，一度成为行业潜规则，以至于营销成本成为部分药企的最大开销。而埋头搞研发的药企，反而容易遭逆淘汰，创新研发能力削弱。在医保目录新的竞争机制之下，靠公关来抢占市场将难以为继，质量和价格优势，将会成为药企核心竞争力，市场大洗牌势必向有利于药品研发的方向发展，利于造就健康、高质量的医药市场。

医保药品目录让患者得实惠，只是现实好处，其对药品生产供应产生积极影响，让药企进一步看清努力的方向，则是未来可持续的好处。一次医保药品目录调整，或许只能产生短期效果，但调整目录的方式与步骤更加清晰，将会起到强有力的引导和促进作用，可让药企争相降价提质，逐步形成质量持续向上、价格持续向下的趋势，持续造福于患者，长期则势必形成社会民生与医药市场的双赢局面。