宇芽前男友是否涉“虐待罪”，也需司法考量

“目中无人无法无天”的沱沱终于见识到了“人”和“法”的力量。

日前，仿妆博主宇芽微博爆料遭同居男友家暴之事，引发网友关注。今天，重庆江北区公安机关调查后通报，陈某（微博主“沱沱的风魔教”）自2019年4月初至2019年8月底多次对何某某（宇芽）实施拖拽、推搡、殴打等故意伤害违法行为（何某某的损伤程度未达轻伤或轻伤以上程度）。另查明，陈某还有通过微信实施威胁他人人身安全的违法行为。针对陈某的上述两项违法行为，公安机关根据《治安管理处罚法》分别给予行政处罚，合并执行行政拘留20日，并处罚款。

通报一出，不少网友表示大快人心，但也有部分网友提出疑问：“这么严重的家暴，仅给予行政拘留是否偏轻了？”

从过往案例看，对未达到轻伤的故意伤害行为予以行拘的处罚，在合理的范畴内，20日也较为恰当。但这并不意味着，对家暴行为，刑罚就“无计可施”。

如果宇芽发布的视频和自述是真实情况，我认为，陈某或存在虐待罪嫌疑。所谓虐待罪，是指经常使用打骂、禁闭、捆绑、冻饿、有病不给治疗、强迫过度体力劳动等方式，对共同生活的家庭成员进行肉体上、精神上的摧残、折磨，情节恶劣的行为。

其中的“家庭成员”应作实质理解，现在不少年轻人未婚同居的情况越来越普遍，彼此可按家庭成员对待。《反家庭暴力法》规定，“家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为，参照本法规定执行”，即有这个意味。

虐待罪在理论上称徐行犯，就是行为人每次行为孤立来看，都只是一般违法而不是犯罪，但在一段时间内隔三差五地实施同质行为，量变引起质变，即可评价为犯罪。

刑法对该罪有两档规定，一档是虐待致人轻伤及以下，处2年以下有期徒刑、拘役或者管制，这一档行为“被害人告诉的才处理”；另一档是虐待致被害人重伤、死亡的，处2年以上7年以下有期徒刑，该档不告诉也应主动刑事立案追诉。

如今，虽然宇芽已经报警，但报警并不等于“告诉”。“告诉”是指被害人以自诉人的身份，直接向法院提出刑事控告，要求追究行为人的刑事责任，而不包括向公安机关“告诉”。从这个角度看，在何某某遭虐待未致重伤以上伤害程度时，当地警方对陈某某仅作出行政拘留处罚并无问题。

因而，从视频反映的情况看，陈某只是存在虐待罪的嫌疑，但是否提起刑事诉讼取决于当事人的选择。按照“不告不理”原则，当地未启动刑事追诉，也符合程序要求。如今何某某已经申请了“人身安全保护令”，我们希望这一保护令可以给宇芽搭建起“护城河”。当然，如果陈某仍不思悔改，何某某依然有权利追究其刑事责任。

很多时候，武器掌握在自己手中，勇于维权就是对自己最有效的保护。

□刘昌松（北京慕公律师事务所律师）