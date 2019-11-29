首届天坛医药健康院士论坛召开

首届天坛医药健康院士论坛日前在京举行。此次论坛以“健康中国与生物医药”为主题，来自中国科学院、中国工程院的13位院士及2位特邀专家，共同回顾百年中国生物发展历程及社会贡献，围绕疫苗与疾病防控、生物医药与肿瘤慢病诊治、生物医药与老年健康，从预防、诊断、治疗等方面研讨前沿方向、研发热点、生产、质量、国际化、政策法规等方面，研讨如何充分发挥生物医药在应对重大疾病治疗和传染病防控方面的独特优势，推进健康中国战略、促进生物医药产业发展，进而为满足人民日益增长的美好生活需要贡献力量。

在院士、专家交流讨论环节，中国疾病预防控制中心侯云德院士、北京生物制品研究所有限责任公司赵铠院士、复旦大学上海医学院闻玉梅院士、中国食品药品检定研究院俞永新院士、军事科学院军事医学研究院沈倍奋院士、四川大学魏于全院士、武汉大学舒红兵院士、军事科学院军事医学研究院张学敏院士、中国疾病预防控制中心高福院士、军事科学院军事医学研究院金宁一院士、华中科技大学马丁院士、军事科学院军事医学研究院陈薇院士、中国食品药品检定研究院王军志院士等13位院士，以及中国生物沈心亮研究员、复旦大学上海医学院汪萱怡教授等2位特邀专家，分别站在各自的专业角度，高屋建瓴地为疫苗及生物医药产业发展、推进健康中国战略等，建言献策。

中国生物董事长杨晓明表示，中国生物制品行业已经走过了百年历程，百年来通过普及儿童免疫，减少脊髓灰质炎、结核病、百日咳、白喉、破伤风、麻疹等疾病发病3亿多人次。2000年，包括中国在内的世界卫生组织西太平洋区实现了无脊髓灰质炎目标。1992年，我国实施乙肝疫苗接种后，全人群乙肝病毒表面抗原携带率从9.75%降至降至0.32%。希望通过各位专家、领导的建议和指导，布局未来高端生物医药产业，以科技创新和跨越式发展为方向，打造全新的生物医药业态及全新的发展模式。

据悉，截至2018年底，全球共批准预防型疫苗77个，用于治疗41种疾病。我国可生产64种疫苗，预防35种疾病。是世界上为数不多的能依靠自身能力解决免疫供应和疫苗接种的国家之一。（王君平）