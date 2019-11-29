我国艾滋病母婴传播率处历史最低

在第32个世界艾滋病日来临之际，11月27日，“知艾防艾，同享健康”2019世界艾滋病日宣传活动在京举行。据介绍，截至2018年底，母婴传播率处于历史最低水平。

中国疾控中心艾防中心党委书记刘中夫研究员就我国艾滋病防治进展和挑战在主题发言中指出，截至2018年底，我国艾滋病疫情呈整体低流行水平，防治工作取得显著成效，目前经血液传播基本得到有效控制，静脉注射吸毒感染人数逐年减少，母婴传播率处于历史最低水平。

刘中夫同时表示，艾滋病防治工作也面临着一些问题和挑战，需要加大宣传教育、综合干预、检测治疗、综合治理等工作力度，多措并举，巩固现有防控成效，创新防治策略，精准实施遏制艾滋病传播六大防控工程。

联合国艾滋病规划署驻华办事处政策与策略顾问周凯分享了国际视角下的艾滋病防治工作情况，她表示，中国积极引入社会组织力量，在促进艾滋病防治工作方面取得良好成效。联合国艾滋病规划署呼吁政府及社会各界联合起来，继续加强宣传与服务，充分发挥每个人在艾滋病防治中的重要作用，力争在2030年实现终结艾滋病的美好愿景。

当日，《基于艾滋病相关信息网络搜索行为特征分析报告》同步发布，整理出目前我国艾滋病相关内容网络搜索人群基本画像、网络搜索和高危行为基本特征等数据和信息，并对有高危行为的人群做了重点分析。（记者耿兴敏）